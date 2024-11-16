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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi | Son dakika haberleri

        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi

        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, inşaat çalışmaları sırasında, yağmurun etkisiyle toprak kayması meydana geldi. İnşaat alanının yanındaki 10 katlı bina tahliye edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 16:25 Güncelleme: 16.11.2024 - 16:25
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        Ankara'da toprak kayması! 10 katlı bina tahliye edildi
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        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde inşaat çalışması için kazı yapılan alanda yağmurun etkisiyle toprak kayması meydana geldi, 10 katlı bina tahliye edildi.

        Elmadağ'da apartman inşaatı için kazı yapılan alanda, saat 01.00 sıralarında yağmurun da etkisiyle toprak kayması meydana geldi. Toprak kayan alanın üst tarafındaki 10 katlı binada oturanlar durumu fark edip, tedirginlikle dışarı çıktı. 36 dairenin bulunduğu binanın temel sınırında oluşan toprak kayması korkuya neden oldu.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve belediye ekipleri, binanın çevresinde inceleme yaparak, şerit çekip önlem aldı. Gece binaya giremeyen bölge halkından bazıları araçlarında, bazıları da yakınlarının yanında kaldı. Öte yandan toprağın kaydığı bölgedeki inşaat çalışması durdurulurken, toprak kayması yaşanan alanda iş makineleriyle dolgu ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

        Binadakilerden Durmuş Çil, komşularından birinin sese uyanıp, tüm binada oturanları uyardığını söyleyerek, "Biz de onun uyarısı üzerine uyandık ve evden çıktık. Çıkıp baktığımızda istinat duvarı uçmuş. Bilinçsiz yapılan çalışma nedeniyle böyle oldu. Biz 3 aydır uyarıyoruz, dikkate almadılar. Yağmurun da etkisiyle kayma oldu. Orada büyük bir kaya vardı, onu kırınca tamamen kaydı. Geceyi kayınpederde geçirdik. Kimse binaya giremiyor, insanlar tedirgin. 36 daire şu anda mağdur" dedi.

        'KAZI BİZİM BİNANIN SINIRINA GELMİŞ'

        Tahliye edilen binayı yapan firmanın avukatı Büşra Kesik Canbulut, inşaat olan arazide, kazının mevzuata aykırı yapıldığını ileri sürerek, "Bizim binanın temelinin sınırına kadar kazı gelmiş. Müteahhit mevzuata aykırı bir şekilde bu süreci yürütmüş. İstinat duvarı yapmadan çalışmayı yürütünce de toprak kaymış. Burada 5 metreye kadar bir alan bırakması gerekiyordu. Hiçbir duvar örmemiş. Bir önlem dahi alınmamış. Bina sakinleri gerekli uyarıları yapmış ama çözüm bulunamamış. Sürecin takipçisi olacağız. Yasal başvurularımızı yaptık" diye konuştu.

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