Türkiye: 0 - Galler: 0 | MAÇ SONUCU
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Galler ile 0-0 berabere kaldı. Milli takımda Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. A Milli Futbol Takımımız, Salı günü Karadağ karşısında grubunu lider bitirmek için mücadele edecek
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile karşı karşıya geldi. Kayseri BŞB Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.
Milli takımda Kerem Aktürkoğlu 89. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
A Milli Futbol Takımımız B Ligi 4. Grup'taki puanını 11 yaptı. Galler ise puanını 9 yaparak takibini sürdürdü.
Milliler, salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karadağ ise İzlanda'yla karşılaşacak.
MİLLİLER PENALTI BEKLEDİ, HAKEM DEVAM DEDİ!
A Milli Futbol Takımı, Galler karşısında bir pozisyonda penaltı bekledi.
Milli takımda Kerem Aktürkoğlu, 36. dakikada rakip ceza sahasında yerde kaldı. Milli takım, bu pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Juan Munuera, bu pozisyonda oyunu sürdürdü.
Kerem Aktürkoğlu, pozisyonda yaşadığı sakatlık sonrası kenara geldi ve kısa süren bir tedavinin ardından oyuna geri döndü.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KARADAĞ MAÇINDA YOK
Galler ile karşı karşıya gelen A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı cezalı duruma düştü.
Abdülkerim, 62. dakikada hakeme itirazları sonrası sarı kart gördü.
Milli futbolcu, bu kartı sonrası cezalı duruma düştü ve Karadağ maçında forma giyemeyecek.
DOĞUCAN HASPOLAT İLK KEZ KADRODAYDI
Ay-yıldızlı ekipte ilk kez aday kadroda yer alan Belçika'nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat maç kadrosuna da girdi.
Yedekler arasında yer alan Haspolat mücadelede süre alamadı.
BAŞKAN HACIOSMANOĞLU TRİBÜNDE YERİNİ ALDI
A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden takip etti.
Başkan Hacıosmanoğlu, mücadeleyi TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte izledi.
KAYSERİ'DE TRİNÜNLER DOLDU
Kayseri, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Galler ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı.
31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayseri'li futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketti. Stadyumdaki tüm futbolseverlere Türk bayrağı dağıtıldı.
Taraftarlar, A Milli Takım oyuncularını tek tek tribünlere davet ederek alkışladı.
Tamamı dolan stadyumda bir grup Galler taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerini aldı.
Futbolseverler, stadyumda "Ceddin Deden" adlı mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.
SAKATLIKLAR MİLLİ TAKIMIN PEŞİNİ BIRAKMIYOR
İtalyan teknik adamın aday kadroya çağırdığı Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ahmet Kutucu ile Portekiz'in Porto kulübünde ilk kez milli davet alan Deniz Gül sakatlıkları dolayısıyla kadrodan çıkarıldı.
Bu oyuncuların yerine İspanya'nın Getafe takımında forma giyen Bertuğ Yıldırım ile Kasımpaşa'nın yıldızı Ümit Milli Takımı aday kadrosunda bulunan defans oyuncusu Yasin Özcan kadroya dahil edildi.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı yayın sağında bulunan Arda Güler'e verdi. Arda Güler'in şutunda top kaleci Darlow'da kaldı.
14. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası dışında toplu buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun sert şutunda, meyin yuvarlak üstten auta çıktı.
27. dakikada Hakan Çalhanoğlu'un ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak savunmadan sekip üstten kornere gitti.
32. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Yunus Akgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yunus Akgün'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Darlow'dan oyun alanına döndü.
45+5'inci dakikada Wilson'un ceza saha dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Yunus Akgün'ün sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun Kökçü'nün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
67. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün pasında, Enes Ünal'ın dizine çarpan top yandan auta çıktı.
70. dakikada sol kanattan gelişen Türkiye atağında, Eren Elmalı'nın ceza sahasına ortasında Yunus Akgün kafa ile topu Enes Ünal'a gönderdi. Enes Ünal'ın röveşatasında, meşin yuvarlak savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti.
77. dakikada Yunus Akgün'ün sağ kanattan ceza sahasına pasına, Arda Güler'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti.
89. dakikada Yunus Akgün'ün düşürülmesi sonrası kazanılan penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.
Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.