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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Gazze'nin Ed-Derec mahallesinde bir çarşıya saldırı düzenledi - En son haberler | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Gazze'nin Ed-Derec mahallesinde bir çarşıya saldırı düzenledi

        İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 389 gündür devam ederken ordu Gazze'nin kuzeyindeki bir çarşıya saldırı düzenledi. Öte yandan İsrail savaş uçakları Lübnan'ın doğusunda 6 kişilik bir aileyi yok etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.11.2024 - 19:07 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:25
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        İsrail'den Gazze'deki çarşıya saldırı
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        Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesi’nde bulunan bir çarşıya düzenlenen saldırı sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirirken, onlarca Filistinli de yaralandı.

        Saldırı sonrası olay yerinde yerlerde kalan kan birikintileri ve dükkanlardaki hasar görüntülenirken görgü tanığı "İsrail ordusu bizlere hiç bir uyarı yapmadan buraya saldırı düzenledi. Burası çarşı, burada bizler ekmek yapıyorduk ve hemen yanı başında berber dükkanı var. 5 Filistinli enkaz altında ezilerek yaşamını yitirdi" diyerek herkesin İsrail hedefi olduğunun altını çizdi.

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        ANNE, BABA VE 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırıda anne, baba ve 4 çocuk hayatını kaybetti.

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        Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'in Haribe beldesinde Lübnanlı Ali Kamil Kasım'ın evini vurdu.

        Saldırıda Ali Kamil Kasım, eşi ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

        Evin yıkılmasına neden olan hava saldırısı, civardaki binalarda da ağır hasara yol açtı.

        Bölgede moloz temizleme çalışmaları devam ediyor.

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        #israil ordusu
        #ed-Derec
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