İsrail ordusu, Gazze'nin Ed-Derec mahallesinde bir çarşıya saldırı düzenledi - En son haberler | Dış Haberler

İsrail ordusu, Gazze'nin Ed-Derec mahallesinde bir çarşıya saldırı düzenledi - En son haberler | Dış Haberler

Gazze kentinin doğusundaki ed-Derec Mahallesi’nde bulunan bir çarşıya düzenlenen saldırı sonucu 5 Filistinli yaşamını yitirirken, onlarca Filistinli de yaralandı.

Saldırı sonrası olay yerinde yerlerde kalan kan birikintileri ve dükkanlardaki hasar görüntülenirken görgü tanığı "İsrail ordusu bizlere hiç bir uyarı yapmadan buraya saldırı düzenledi. Burası çarşı, burada bizler ekmek yapıyorduk ve hemen yanı başında berber dükkanı var. 5 Filistinli enkaz altında ezilerek yaşamını yitirdi" diyerek herkesin İsrail hedefi olduğunun altını çizdi.

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FOTO: İHA ANNE, BABA VE 4 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'e düzenlediği saldırıda anne, baba ve 4 çocuk hayatını kaybetti. REKLAM Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Baalbek'in Haribe beldesinde Lübnanlı Ali Kamil Kasım'ın evini vurdu. Saldırıda Ali Kamil Kasım, eşi ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi.

Evin yıkılmasına neden olan hava saldırısı, civardaki binalarda da ağır hasara yol açtı. Bölgede moloz temizleme çalışmaları devam ediyor.