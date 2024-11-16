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        Haberler Sağlık HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama | Sağlık Haberleri

        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama

        İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, HIV sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A.K. hakkında yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 17:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 17:39
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        HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama
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        İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "HIV sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A.K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur" denildi.

        Yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği de hatırlatıldı.

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