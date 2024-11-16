HIV nedeniyle ölen 13 yaşındaki A.K. ile ilgili açıklama

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "HIV sebebiyle vefat eden 13 yaşındaki A.K. isimli hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur. Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmada önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur" denildi.

REKLAM advertisement1 Yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiği de hatırlatıldı. Türkiye'de çocuklarda HIV vakaları artıyor Haberi Görüntüle Kızılay'dan kan bağışı ve HIV iddialarına ilişkin açıklama Haberi Görüntüle