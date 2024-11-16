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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var - Futbol Haberleri

        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler ile 0-0 berabere kaldı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2024 - 22:29 Güncelleme: 16.11.2024 - 22:29
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        Ahmet Selim Kul yazdı: Telafisi var
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        Şüphesiz bir üst “lige” yükselirken gruptaki tüm takımları yenmek önemli bir kazanım olacaktı. Deplasmanda onların kazanmaya daha yakın olduğu fakat iyi bir sonuç aldığımızı hatırlatarak rövanşta da tam tersini yaşadık.

        Bunun yanında unutulmaması gereken sayıda ve önemde eksiklerimizin olduğunu yabana atmıyorum. Kenan ve İrfan Can milli takım seviyesinde de olsa çok önemli eksikler. Üstüne maçta da Hakan Çalhanoğlu’nu kaybettik... İlk yarıda gayet iyi oynayan millilerimiz ikinci yarıda bir türlü tempoyu istediği seviyeye çıkaramadı. İlk yarıdaki oyununun büyüsüne kapılan Montella’nın İsmail yerine direkt santrafor tercih etmemesine katılmasam da saygı duyuyorum.

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        Bununla birlikte maç içinde net bir penaltımız hem hakem hem de VAR tarafından atlandı. Gerçi VAR’ın karışmamasını genel Avrupa standartına baktığımızda çok şaşırtıcı bulmuyorum. Lakin Enes’in pozisyonunda da açı kurbanı olmuş olabiliriz. Sonuç olarak kazanmaya çok yaklaşsak da bizim için özellikle ofansif anlamda çok ders çıkarmamız gereken bir maçı geride bıraktık...

        Umarım sadece göreve gelmek için Montella’ya saldıranlar yeniden hortlamaz. Sadece yakın olduğu teknik adamı göreve getirmek için basın mensupları futbolun gerçekleriyle alakası olmayan eleştiriler yapmaz. Gelişmekte olan, keyif veren iyi futbol oynayan bir milli takımımız var ve Montella göreve geldiği günden bu yana ilk kez kazanması gereken bir maçta takımını hedefe götüremedi...

        Üstelik tabii ki üst lige çıkma coşkusunu evimizde yaşamak güzel olurdu lakin telafisi olan bir karşılaşma oynadık. Ve böyle direkt rakibimizle oynadığımız bir maçta rakibin yarısının da Premier Lig’in iyi futbolcularından oluştuğunu düşünürsek kaybetmemek de çok değersiz sayılamaz. Eminim ki Montella ve öğrencileri Karadağ’da bize gerekli gururu yaşatacaklardır.

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