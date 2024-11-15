Rize'de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Rize depremi büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika haberi... Malatya'nın ardından Rize deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden şehrin sakinleri ''Az önce Rize'de deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 15 Kasım 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Rize deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, Rize deprem son dakika gelişmeleri…
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Rize deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.02’de Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Rize deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Saat 16.42'de ise Datça'da deprem oldu. 15 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi inceleniyor. Peki, Rize’de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, detaylar…
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EGE'DE DEPREM
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-11-15
Saat:16:42:50 TSİ
Enlem:36.31444 N
Boylam:26.69389 E
Derinlik:9.35 km
RİZE’DE DEPREM!
Malatya’da meydana gelen depremin ardından bir deprem haberi de Rize’den geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.02'de Rize'nin Hemşin ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.
4.7 büyüklüğündeki deprem, sarsıntı 12,85 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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RİZE DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Hemşin (Rize)
Tarih:2024-11-15
Saat:12:02:00 TSİ
Enlem:41.005 N
Boylam:40.90139 E
Derinlik:12.85 km
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AFAD: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ
Rize'de meydana gelen deprem sonrası AFAD, ''Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.
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RİZE’DEN FAY HATTI GEÇİYOR MU, RİZE’DE DEPREM TEHLİKESİ VAR MI?
Rize’de meydana gelen sarsıntı, kentin deprem tehdidi altında olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.
Rize, Deprem Araştırma Dairesi’nin hazırladığı Deprem Bölgeleri Haritası’nda dördüncü derece deprem bölgesi olarak geçiyor.
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