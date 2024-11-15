Rize deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.02’de Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Rize deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Saat 16.42'de ise Datça'da deprem oldu. 15 Kasım 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi inceleniyor. Peki, Rize’de deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, detaylar…