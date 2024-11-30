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        Haberler Magazin Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, takipleşmeyi bıraktı - Magazin haberleri

        Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, takipleşmeyi bıraktı

        2023'te evlenen şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü çift, birlikte oldukları fotoğrafları kaldırıp takipleşmeyi bırakarak evliliklerinde kriz yaşandığına dair spekülasyonlara yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2024 - 23:19 Güncelleme: 30.11.2024 - 23:36
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          Melek Mosso ile manken ve oyuncu eşi Serkan Sağdıç, geçtiğimiz yıl ekim ayında Mersin'de nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.

        • 2

          Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü çift, sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları silip birbirlerini takipten çıktı.

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          Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın bu hamlesi, akıllara; evliliklerinde sorun olduğu düşüncesini getirdi.

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          Ünlü çift, henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

          Fotoğraflar: Instagram

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