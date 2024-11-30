Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, takipleşmeyi bıraktı
2023'te evlenen şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü çift, birlikte oldukları fotoğrafları kaldırıp takipleşmeyi bırakarak evliliklerinde kriz yaşandığına dair spekülasyonlara yol açtı
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Melek Mosso ile manken ve oyuncu eşi Serkan Sağdıç, geçtiğimiz yıl ekim ayında Mersin'de nikâh masasına oturarak hayatlarını birleştirmişti.
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Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü çift, sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları silip birbirlerini takipten çıktı.
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Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın bu hamlesi, akıllara; evliliklerinde sorun olduğu düşüncesini getirdi.
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Ünlü çift, henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
Fotoğraflar: Instagram