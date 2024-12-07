Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.081,00 %1,46
        DOLAR 34,7617 %0,14
        EURO 36,7317 %-0,28
        GRAM ALTIN 2.942,91 %0,28
        FAİZ 41,82 %0,26
        GÜMÜŞ GRAM 34,67 %-0,82
        BITCOIN 99.545,00 %-1,01
        GBP/TRY 44,3113 %-0,12
        EUR/USD 1,0568 %-0,17
        BRENT 71,12 %-1,35
        ÇEYREK ALTIN 4.811,66 %0,28
        Haberler Ekonomi Otomobil MASFED'den sigorta zorunluluğu açıklaması - Otomobil Haberleri

        MASFED: 'Showroom'daki araca sigorta zorunlu olmasın'

        Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ikinci el araç alımlarında 15 günlük sigorta süresinin sona ermesinin maliyet artışı yaratacağını söyledi. Erkoç, "Artan maliyetle birlikte tüketici mağduriyetini önlemek için en azından yetki belgeli showroomlarda trafiğe çıkmayan araçlar için alım öncesindeki sigorta zorunluluğu kaldırılmalı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 07.12.2024 - 09:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        MASFED'den sigorta zorunluluğu açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ikinci el araç alım satımlarında sigorta şartı getirildi.

        Yeni düzenlemeyle noterler, araç satış ve devir işlemlerini, aracı zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması koşuluyla gerçekleştirecek, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması durumunda yapılmayacak.

        Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ikinci el araç alımlarında 15 günlük trafik sigortası süresinin 5 Aralık 2024’te sona erdiğini, ikinci el araç alıcılarının satış işlemi gerçekleşmeden önce kendi adlarına geçerli bir mali zorunluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini duyurdu.

        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu

        Konuyla ilgili açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Düzenlemeye göre aracı satın alan kişi devir tarihi itibarıyla trafik sigortası yaptırmakla yükümlü olacak. Bu düzenleme araç sahibi olmak isteyen vatandaşa ek külfet getirecektir" dedi.

        'MALİYETLER ARTACAK'

        "Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız hali hazırda zor koşullarla araç sahibi olabiliyor. Krediye erişimdeki zorluklar, ekspertiz, noter, sigorta vb masrafların imkanları zorladığı bir dönemde böyle bir uygulama masraf kalemlerini artırarak araç fiyatlarının üzerine binecek ve vatandaşı daha zorlar hale gelecektir. Sigorta zorunluluğu elbette ki önemli ancak 15 günlük sürenin kaldırılması farklı sıkıntılar doğuracaktır. Yetki belgesine sahip olan motorlu araç satıcıları için showroomda sergilenen araçlara bile sigorta zorunluluğu getirildi. Bu araçlar trafiğe çıkmadığı halde her bir araç için 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla sigorta bedeli isteniyor. Bunlar satılan araçlara önemli bir maliyet artışı getirecek" diye konuştu.

        Yetki belgesi sahibi satıcıların kapsam dışında tutulması gerektiğini vurgulayan Erkoç, "Mesleki sorumluluk sigortası gibi geniş kapsamlı bir çalışma ile çözüm sağlanabilir. En azından maliyet artışının önüne geçilerek araç fiyatlarının artmaması sağlanabilir ve tüketici de zorlanmadan alışverişini yapabilir. Zaten satış sonrasında sigorta zorunluluğunu yerine getiren vatandaş bu sayede ek bir külfetin altında kalmamış olur" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        Mourinho, İngiltere'de gündem oldu!
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        UTTS'ye son kayıt tarihi uzatıldı
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Tarihin en iyi 5 klasik romantik komedi filmi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        "Kulüp sayısı azaltılmalı"
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!
        Eski nişanlısını 12 yerinden bıçaklamıştı! Böyle sevgi olmaz olsun!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan "sıkıyönetim" özrü
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Aloe vera gerçekten cilt sorunlarımızın kurtarıcısı olabilir mi?
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        Muhaliflerden Münbiç'e operasyon
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        TFF'den Adana Demirspor'a puan silme cezası!
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Dera ili muhaliflerin eline geçti
        Habertürk Anasayfa