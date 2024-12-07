MASFED'den sigorta zorunluluğu açıklaması

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre ikinci el araç alım satımlarında sigorta şartı getirildi.

Yeni düzenlemeyle noterler, araç satış ve devir işlemlerini, aracı zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması koşuluyla gerçekleştirecek, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmaması durumunda yapılmayacak.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), ikinci el araç alımlarında 15 günlük trafik sigortası süresinin 5 Aralık 2024’te sona erdiğini, ikinci el araç alıcılarının satış işlemi gerçekleşmeden önce kendi adlarına geçerli bir mali zorunluluk sigortası yaptırmalarının zorunlu hale geldiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Düzenlemeye göre aracı satın alan kişi devir tarihi itibarıyla trafik sigortası yaptırmakla yükümlü olacak. Bu düzenleme araç sahibi olmak isteyen vatandaşa ek külfet getirecektir" dedi.

'MALİYETLER ARTACAK'

"Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız hali hazırda zor koşullarla araç sahibi olabiliyor. Krediye erişimdeki zorluklar, ekspertiz, noter, sigorta vb masrafların imkanları zorladığı bir dönemde böyle bir uygulama masraf kalemlerini artırarak araç fiyatlarının üzerine binecek ve vatandaşı daha zorlar hale gelecektir. Sigorta zorunluluğu elbette ki önemli ancak 15 günlük sürenin kaldırılması farklı sıkıntılar doğuracaktır. Yetki belgesine sahip olan motorlu araç satıcıları için showroomda sergilenen araçlara bile sigorta zorunluluğu getirildi. Bu araçlar trafiğe çıkmadığı halde her bir araç için 20 bin TL’den başlayan fiyatlarla sigorta bedeli isteniyor. Bunlar satılan araçlara önemli bir maliyet artışı getirecek" diye konuştu.