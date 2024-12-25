Eric Trump'ın Kanada, Panama Kanalı ve Grönland paylaşımı tepki topladı

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın, babasını, alışveriş sitesi Amazon üzerinden Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "satın alırken" gösteren paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Trump'ın oğlu Eric'in X hesabındaki "Resmen geri döndük!" açıklamasıyla paylaştığı, üzerinde oynanmış görselde, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı eklediği tasvir ediliyor.

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Grönland'dan Trump'a yanıt ise gecikmemişti. Gröland Başbakanı adanın satılık olmadığını ve asla olmayacağını vurgulamıştı.

"KANADA 51. EYALET OLSUN"

Trump ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya da Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması yönünde teklifte sunmuştu. Trump bu teklifin ardından iki kez Trudeau'ya "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" diye hitap etmişti.