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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şehit teğmenin fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapan "sahte yüzbaşı" yakayı ele verdi | Son dakika haberleri

        Sakarya'da şehit teğmenin fotoğrafıyla 250 bin lira dolandırdı

        Sakarya'da kendisini asker olarak tanıtan Serkan Ç. bir kadını 250 bin lira dolandırdı. Sosyal medyada 2014 yılında şehit olan teğmenin fotoğrafını kullanarak güven sağlayan Serkan Ç. kadının şikayeti sonrası tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 07:47 Güncelleme: 25.12.2024 - 07:47
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        Şehit teğmenin fotoğrafıyla dolandırdı!
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        Sakarya jandarma ekipleri, 2014'te şehit düşen bir teğmenin fotoğraflarını kullanıp açtığı sosyal medya hesaplarıyla iletişime geçtiği kişileri dolandıran şüpheliyi adalete teslim etti.

        İddiaya göre, sahte isimle açtığı sosyal medya hesabından İstanbul'da yaşayan D.M. adlı kadınla tanışan Serkan Ç. (46), kendini Sakarya İl Jandarma Komutanlığında görevli olarak tanıttı.

        Şüpheli, 2014'te şehit düşen bir teğmenin askeri üniformalı fotoğraflarını kendisininmiş gibi göndererek, mağdurun güvenini kazandı.

        Mağdurla hiç yüz yüze görüşmeyen zanlı, D.M'den istediği bir miktar parayı da "arkadaşına ait olduğunu belirttiği" kendi banka hesabına göndertti.

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        Bir süre sonra durumdan şüphelenen ve CİMER'e başvuru yapan D.M, aldığı cevaptan şüphelinin askeri personel olmadığını öğrendi ve şikayetçi oldu.

        250 BİN LİRA DOLANDIRMIŞ

        Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kendisini "askeri personel", "jandarma yüzbaşı" gibi unvanlarla tanıtan şüphelinin kente geldiğini tespit etti.

        Ekipler, şüphelinin Sakarya'da başka bir sahte isimle kendini tanıtarak evlenme vaadiyle beraber yaşadığı bir kadını 250 bin lira dolandırdığını ve askeri personel olduğunu beyan ederek, bir mobilyacıdan "borç" adı altında 5 bin lira aldığını belirledi.

        Ayrıca zanlının güven telkin etmek için Sakarya 7. Komando Tugay Komutanlığı emrinde "Orduevi Müdürü" olarak çalıştığına dair sahte evrak düzenlediği de tespit edildi.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Erenler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli Serkan Ç. gözaltına alındı, adreste yapılan aramada 1 sahte evrak ele geçirildi.

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        TUTUKLANDI

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Serkan Ç., nöbetçi hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan jandarma ekiplerince yapılan Serkan Ç. hakkında "kadına karşı tehdit", "nitelikli dolandırıcılık", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma, "tehdit", "dolandırıcılık", "güveni kötüye kullanma", "hırsızlık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "basit tehdit", "resmi belgede sahtecilik" ve "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçlarından 34 kayıt ve 10 yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

        "ÖNCE GÜVEN SAĞLIYOR"

        Mağdur D.M, AA muhabirine, şüpheliyle sosyal medyada bir grupta tanıştığını söyledi.

        Serkan Ç.'nin kendini grup içinde askeri personel olarak tanıttığını anlatan D.M, zanlının "gözüne kestirdiği 'kurban' ile birebir konuştuktan sonra askeri üniformalı fotoğraflar atarak güven sağlamaya çalıştığını belirtti.

        D.M, zanlının güven sağladıktan samimi konuşmaya başladığına değinerek, "İnsanların boşluğuna denk gelirse de kanıp dolandırılıyor. Önce güven sağlıyor, sonra gönül kazanıyor ve sonra da vurgun yapıyor. İnsanlar dolandırıldığını anladığında da özel görüntülerle tehdit ederek geri sindirmeye çalışıyor" dedi.

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        Şüpheliyle önce arkadaş olarak sohbet ettiklerinden bahseden D.M, "Sonra samimi konuşmaya başladı, güvenimi kazandı. Güvenimi Türk Silahlı Kuvvetlerinin adını kullanarak, şehit bir subayımızın fotoğraflarını kullanarak, artık nereden aldığını bilmediğim kışlada yapılan eğitim video ve belgeler göndererek sağladı. Demek ki bir boşluktaydık ki inandık. İnsanlara sesleniyorum, bu şekilde aldanmasınlar." şeklinde konuştu.

        D.M, 10 bin lira gönderdiği zanlının hazırlıkları tamamladıktan sonra nişan günü gelmediğini dile getirerek, şunları anlattı:

        "Nişana kadar ben onun dolandırıcı olduğunu anladım ama ailem inanmadı. Ailemi bile kandırdı. Ailem 'Sen sorun çıkartıyorsun' dedi. 'Sizi manipüle ediyor, kanmayın.' dedikçe ailem bana inanmadı. Çok muazzam yalan söyleyen insanlar, bunlar bu işi meslek haline getirmişler. 'Beni dinlemediniz benim param gitti, bir sürü masraf yaptınız, şimdi bana inandınız mı?' dedim. Tabii inandılar ama iş işten geçmiş oldu."

        CİMER'e başvurarak şüphelinin söylediği yerde görev yapmadığını anlayınca adli mercilere suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen D.M, özverili çalışmasıyla zanlıyı adalete teslim eden Sakarya İl Jandarma Komutanlığına teşekkür etti.

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