Isparta'da doğalgaz faciası! Baba öldü, anne ve 2 çocuk hastanede
Isparta'da kombiden sızan doğalgaz nedeniyle 35 yaşındaki Nevzat Karaboğa hayatını kaybederken, eşi ve 2 kızı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Isparta'da doğal gazdan etkilenen Nevzat Karaboğa (35) hayatını kaybetti, eşi Aynur ile çocukları Tuana (12) ve Rabia (1) ise hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak’ta meydana geldi.
Nevzat Karaboğa yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Evde yoğun gaz kokusu hisseden ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Karaboğa'nın eşi Aynur ile çocukları Tuana ve Rabia ise ilk müdahale sonrası ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Evde doğal gaz şirketi ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DOĞALGAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA
Isparta'da doğalgazdan etkilenen Nevzat Karaboğa'nın hayatını kaybettiği, eşi ile 2 çocuğunun hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili doğalgaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Vatandaşların doğalgaz ve kombi sistemleri konusunda uyarıldığı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:
"Doğalgaz arzı sağlanan bir abonemizin, kombiye yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda, kombi bacasına açılan delikler nedeniyle mahale atık gaz birikmiş, bu durum trajik bir şekilde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, aynı aileden üç kişinin ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olmuştur."