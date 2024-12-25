Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da doğalgaz faciası! Baba öldü, anne ve 2 çocuk hastanede - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Isparta'da doğalgaz faciası! Baba öldü, anne ve 2 çocuk hastanede

        Isparta'da kombiden sızan doğalgaz nedeniyle 35 yaşındaki Nevzat Karaboğa hayatını kaybederken, eşi ve 2 kızı zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:34 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğalgaz faciası! 1 ölü, 3 zehirlenme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta'da doğal gazdan etkilenen Nevzat Karaboğa (35) hayatını kaybetti, eşi Aynur ile çocukları Tuana (12) ve Rabia (1) ise hastanede tedaviye alındı.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Karaağaç Mahallesi 1832 Sokak’ta meydana geldi.

        Nevzat Karaboğa yakınları tarafından evde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Evde yoğun gaz kokusu hisseden ekipler, Karaboğa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        REKLAM

        Karaboğa'nın eşi Aynur ile çocukları Tuana ve Rabia ise ilk müdahale sonrası ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

        Nevzat Karaboğa'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

        Evde doğal gaz şirketi ekipleri inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        DOĞALGAZ ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

        Isparta'da doğalgazdan etkilenen Nevzat Karaboğa'nın hayatını kaybettiği, eşi ile 2 çocuğunun hastanede tedaviye alındığı olayla ilgili doğalgaz dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Vatandaşların doğalgaz ve kombi sistemleri konusunda uyarıldığı açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

        "Doğalgaz arzı sağlanan bir abonemizin, kombiye yapılan yanlış müdahale sonucu meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı nedeniyle hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Olayda, kombi bacasına açılan delikler nedeniyle mahale atık gaz birikmiş, bu durum trajik bir şekilde bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, aynı aileden üç kişinin ise zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına neden olmuştur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Okul servisi TIR ile çarpıştı! 8 öğrencinin durumu ağır!
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Her biri yürekleri yaktı! Balıkesir'de büyük acı
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Suriye'de Noel ağacı yakıldı, protestolar başladı
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        Yılın en iyi genç yıldızları belli oldu!
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        İşte en çok çay tüketen ilimiz
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        Yüksek alkollü içkilerde ÖTV artışı
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Aşkından verem olmak" aslında bir benzetme değil!
        "Adam yok"
        "Adam yok"
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        Asgari ücret 22.104 TL oldu
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        2025 yılında gitmeniz gereken ufuk açıcı 19 yer
        Habertürk Anasayfa