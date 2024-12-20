Fenomen Neşe Özkan'ın, eşi İskender Özkan: Adli süreci başlattım

"EŞİM ÖYLE İSTEDİ"

2 çocuklu bir kadının neden karın ameliyatı yaptığıyla alakalı buna gerek var mıydı düşünceleri herkesin aklından geçiyordur. 2 çocuk annesi, hayata sımsıkı tutunmuş kendi idealleri, kendi hayalleri için mücadele eden güçlü bir kadındı benim eşim. Ben her zaman onun yanındaydım. Evi hiçbir zaman eksik bırakmadı. Eşim gerçekten iki kişilik yaşadı bu hayatı çocuklarından sonra. Benim eşim sosyal medyayı hobi olsun diye kullanmaya başlamıştı. Sonrasında sosyal medyada biraz ilerleyince kendisinin maddi kazanç elde edeceğini anladı. Orada stresini attı. İşin sonunda da sosyal medya sayesinde iş sahibi oldu. Neden ameliyat oldu çünkü eşim öyle istedi.

Fotoğraflar: Instagram