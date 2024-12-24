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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

        Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde son viraja girildi. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.12.2024 - 18:57 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:09
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        Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
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        İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantı başladı.

        TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMAMA KARARI ALDI

        TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı.

        İşçi tarafı toplantıya katılmadı
        İşçi tarafı toplantıya katılmadı

        BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

        Bakan Işıkhan şöyle konuştu:

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        Çalışanlarımıza karşı adil olmak yalnızca bir zorunluluk değil ekonomik başarı için gerekliliktir. Bu anlayışla çalışma hayatındaki hakkaniyeti, emeğe saygıyı ön planda tutarak toplumsal refahı sağlayabiliriz.

        "TÜRKİYE’NİN DEZENFLASYON SÜRECİNDE OLDUĞUNU BELİRTMEK İSTERİM"

        Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde şekillenen Türkiye vizyonu doğrultusunda toplumsal refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Ülkemiz küresel ve bölgesel sorunların afet ve salgınların etkilerini bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikaları ile ekonomik istikrarını sağlamlaştırmaktadır. Türkiye’nin dezenflasyon sürecinde olduğunu belirtmek isterim.

        "KARARLI MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"

        Ulaştığımız refahı kalıcı hale getirmek en önemli önceliğimizdir. Vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken fahiş fiyat artışıyla kararlı mücadele yürütüyoruz.

        "ÖLÇÜLÜ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEK DURUMUNDAYIZ"

        Mali disiplinin korunması, enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız. Bu yılki asgari ücret belirleme süreci de her zaman olduğu gibi üçlü sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

        Ülkemizin ekonomik istikrarını güçlendiren bu süreci başarı ile yönettiğimizi düşünüyorum. En dengeli seviye belirlenmeye çalışılmıştır. İşçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Komisyon çalışmalarına katkıda bulunan tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza, çalışmaların sağlıklı bir şekilde icra edilmesini sağlaya mesai arkadaşlarıma ayrıca şükranlarımı sunuyorum. En büyük teşekkürü alın terinin hakkının verilmesi yaklaşımımıza ve işçiyi, işvereni, istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a etmek istiyorum.

        "REEL OLARAK 4 KATA YAKIN SEVİYEYE ÇIKARMIŞ BULUNUYORUZ"

        Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşmak istiyorum. 2024 yılında net asgari ücret 700 TL asgari ücret desteği ile birlikte 17 bin 2 TL olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirlemiş bulunuyoruz. Asgari ücret desteğini 700 TL’den bin TL’ye çıkarttık. Net asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 30 artış yapmış. 2022’den bu yana asgari ücreti reel olarak 4 kata yakın seviyeye çıkarmış bulunuyoruz."

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