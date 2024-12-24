TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamada, asgari ücretin, işçilerin aileleriyle birlikte insana yakışır geçim şartlarını asgari seviyede sağlamalarına imkan veren bir ücret olduğu belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının çağrısıyla 10 Aralık'ta çalışmalarına başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3 kez toplandığı, bu toplantılarda hükümet ve işveren kesiminin herhangi bir teklifte bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Sürdürülen Komisyon çalışmalarında, ülkenin ekonomik durumu hakkında ayrıntılı veriler açıklanmış, ancak işçinin geçim şartları konusunda resmi bir çalışma ortaya konulmamıştır. Asgari ücret, işçinin gıda, konut (kira, doğal gaz, elektrik, su), giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek ücret olmalıdır. Komisyonda görev yapan işçiler, içinde bulundukları geçim şartlarını ortaya koymuş ve asgari ücretin bu çerçevede tespit edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir." denildi.

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TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun 19 Aralık'ta "asgari ücret" gündemiyle yapılan olağanüstü toplantısında gelişmelerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, toplantıya, Komisyonda görev yapan işçi temsilcilerinin de katıldığı ve asgari ücretin 29 bin 583 lira olması gerektiği, TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun da hazırlanan teklifi makul ve dengeli bulduğu, bunun altında yapılacak bir teklif durumunda "masada yer alınmaması" kararını aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "TÜRK-İŞ'in teklifine karşılık bugüne kadar ne hükümetten ne de işverenden herhangi bir teklif gelmemiştir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 24 Aralık 2024 günü akşamı karar için toplantıya çağırılmıştır. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı almıştır."

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