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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beyoğlu'nda yardım istediği sağlık görevlilerine saldırdı; o anlar kamerada - SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Beyoğlu'nda yardım istediği sağlık görevlilerine saldırdı; o anlar kamerada

        İstanbul Beyoğlu'nda bir kişi mide kanaması geçirdiği iddiasıyla çağırdığı ambulanstaki sağlık çalışanlarına saldırdı. Hastaneye götürülmemesine tepki gösteren saldırgan sağlık çalışanlarına yumruk attı. Emniyete götürülen saldırgan serbest bırakıldı. Saldırganın sağlık çalışanlarını "Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" diye tehdit ettiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 10:01 Güncelleme: 25.12.2024 - 10:02
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        Hastaneye götürülmedi sağlık çalışanlarına saldırdı
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        Beyoğlu'nda, kız arkadaşı ile gece kulübünden çıktıktan sonra mide kanaması geçirdiğini iddia ederek ambulans isteyen kişi, gelen sağlık ekiplerine saldırdı. Damar yolu açılan kişi, hastaneye götürülmediği için kız arkadaşıyla birlikte sokakta ve ambulansta sağlıkçılara yumruklarla saldırdı. Yaşananlar kameralara yansırken, gözaltına alınan çift serbest bırakıldı.

        Olay, dün saat 05.00 sıralarında Fetihtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat D. (26) kız arkadaşı Buket C. (25) ile gece kulübüne gitti. Burada alkol alan çift ardından mekandan ayrılarak evlerine doğru yola çıktı. O sırada Murat D. midesinin ağrıdığını ve kanama olduğunu düşünerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, Murat D.'nin koluna damar yolu açtı.

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        HASTANEYE GÖTÜRMEDİ DİYE SALDIRDI

        Hastaneye götürülmemesine tepki gösteren Murat D., sağlık görevlileriyle tartışmaya başladı. Sağlık ekipleri bunun üzerine Murat D.'yi hastaneye götürmek istedi ancak kız arkadaşını ambulansa alamayacağını söyledi. Bu duruma tepki gösteren Murat D., damar yolu açmak için sokulan iğnenin de sert şekilde çıkartıldığını iddia ederek ambulanstan indi. Murat D. ve arkadaşı Buket C. çıkan tartışmada sağlık görevlilerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

        BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

        Sağlık ekipleri saldırgan çiftten kurtulmak için çaba sarf etti. Ambulansa binen sağlık ekiplerinin peşinden koşan çift, bu kez de ambulansın içerisindeki sağlıkçılara yumruk atmaya devam etti ve ambulansın aynasını kırdı. Yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Olayın ardından sağlık görevlilerinin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan Murat D. ve Buket C. yakalandı.

        EMNİYETTEN SERBEST KALDILAR

        Gözaltına alındıktan sonra emniyette ifadesi alınan çift, 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçundan adli işlem yapılırken, savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

        Murat D.'nin 2 adet 'kasten yaralama' suçundan poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. Sağlık ekipleri ise polise verdiği ifadede Murat D.'nin kendilerine, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Size Okmeydanı'nda kurşun sıktırırım" dediği öğrenildi.

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