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        Haberler Sağlık Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

        Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı Valon bölgesindeki bir hastada görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 25.12.2024 - 11:05
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        M çiçeğinin yeni varyantı Belçika'da
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        Belçikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Valon bölgesindeki bir hastada ilk kez maymun çiçeği virüsünün yeni varyantının tespit edildiği bildirildi.

        Hastanın, Afrika'da virüs belirtileri gösteren bir kişiyle cinsel temas sonucu enfekte olduğu kaydedilen açıklamada, teşhisten önce kendini izole ettiği belirtildi.

        Ayrıca ülke çapında alınan önlemlerin sonrasında virüsün genel nüfus için düşük riskli olmayı sürdürdüğü ifade edilerek, Belçika'da tespit edilen varyantın, önceki varyantlardan daha bulaşıcı nitelikte olduğuna dikkat çekildi.

        "Artık dünya virüslerin arka bahçesi"
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