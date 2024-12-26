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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kütahya'da bir kişi aynı yerde geçirdiği ikinci kazada öldü | Son dakika haberleri

        Kütahya'da bir kişi aynı yerde geçirdiği ikinci kazada öldü

        Kütahya'da kayıp olarak aranan adam, otomobiliyle düştüğü Porsuk Çayı'nda ölü bulundu. Talihsiz adamın geçen yıl aynı yerde trafik kazası geçirdiği ve yara almadan kurtulduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 06:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 06:49
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        Aynı yerde geçirdiği ikinci kazada öldü
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        Kütahya'da ailesinin haber alamadığı için kayıp başvurusunda bulunduğu evli ve 2 çocuk babası Bahadır Yasin Bozbey (35), otomobiliyle düştüğü Porsuk Çayı'nda ölü bulundu.

        DHA'nın haberine göre; Bozbey'in geçen yıl da aynı bölgede kaza yaptığı, olaydan yara almadığı öğrenildi.

        #resim#1207157#

        İŞE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI KENDİSİNDEN BİR DAHA HABER ALINAMADI

        Kütahya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada işçi olan Bahadır Yasin Bozbey, evinden öğle saatlerinde işe gitmek için kendisine ait otomobiliyle yola çıktı. Ailesi, işe gitmediği anlaşılan Bozbey'den haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahadır Yasin Bozbey'in bulunması için çalışma başlattı. Fabrika işçisi arkadaşları da Kütahya Organize Sanayi Bölgesi yolunda araştırma yaparken, Porsuk Çayı'nda bir otomobil olduğunu fark ederek polise ihbarda bulundu.

        Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Porsuk Çayı'na düşerek ters dönen otomobilde Bahadır Yasin Bozbey'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kayıp olarak aranırken, saatler sonra yaptığı kazada öldüğü anlaşılan Bozbey'in cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        #resim#1207158#

        AYNI BÖLGEDE BİR YIL SONRA YAPTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

        Öte yandan, Bozbey'in geçen yıl da aynı mevkide kaza yaptığı ve bu olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kütahya
        #Porsuk Çayı
        #Son dakika haberler
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