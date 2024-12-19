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        Haberler Gündem Son dakika: Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı

        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mersin Gümrük İdaresi'nde görevli memurlar, gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarına yönelik düzenlenen 'Zincir Operasyonu'nda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 114 şüpheli yakalandı" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:53
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        Mersin'de gümrükte operasyon! 114 gözaltı
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        Mersin Gümrük İdaresi çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen "Zincir" operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünün çalışmaları kapsamında, Gümrük İdaresi görevlilerine yönelik "menfaat sağlama" şüphesiyle yürütülen projeli soruşturma sonucunda "Zincir" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

        Açıklamada, "Operasyonda 34 kamu görevlisi ile gümrük müşavirleri ve müşavirlik çalışanlarından oluşan 114 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu koordine eden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Mersin İl Emniyet Müdürlüğümüzü tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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