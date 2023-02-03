2023'te yatırımı ikiye katlayacak

Koç Holding ve Stellantis ortak girişimi Tofaş, 2022 finansal sonuçlarını açıkladı.
2022’de toplam üretimini yüzde 15 artırarak 264 bin adede yükselten şirketten yapılan açıklamada, Türkiye otomotiv üretiminin geçen yıl yüzde 6 artarak 1 milyon 350 bin adede yükseldiği, Tofaş'ın ise Türkiye toplam üretiminin yüzde 19.5’ini karşıladığı belirtildi.
2022'deki satış verilerini de açıklayan Tofaş, geçen yıl satışlarını üretimdeki artış ile paralel olarak yüzde 15 oranında artırdığını ve 270 bin adetlik satış elde ettiğini bildirdi. Açıklamada, yarı iletken tedariğinde yaşanan hafif iyileşmenin, 2022 yılında ulaşılan büyümeyi desteklediği kaydedildi.
Öte yandan, şirketin ihraç ettiği araç sayısı ise 2022'de 122 bin olarak kayıtlara geçti. Böylece, Bursa'daki fabrikada üretilen araçların yüzde 45'i ihraç edilmiş oldu.
HAFİF TİCARİ İHRACATI YÜZDE 24 ARTTI
Tofaş'ın 2022 sonuçlarında, şirketin satışları içerisindeki binek otomobil ve hafif ticari araç dağılımında da dikkat çeken detaylar bulunuyor.
Buna göre, iç pazardaki satışlarının yüzde 68'i otomobil, yüzde 32'si hafif ticari araç olan şirket, ihracatta ise hafif ticari araçları ile öne çıktı. Tofaş'ın ihracatında hafif ticari araçların payı yüzde 68, binek otomobillerin payı ise 2022'de yüzde 32 oldu.
Böylece şirketin toplam satışları içerisinde binek otomobillerin payı yüzde 52, hafif ticari araçların payı ise yüzde 48 olarak gerçekleşti.
Yapılan açıklamada, 2022’de Tofaş'ın ihracatının yarı iletken tedarik zincirinde devam eden aksaklıklara rağmen yüzde 8 artış gösterdiği, hafif ticari araç ihracatındaki yüzde 24'lük yükselişin bu büyümede rol oynadığı vurgulandı.
VERGİ ÖNCESİ KÂRINI YÜZDE 144 ARTIRDI
Tofaş'ın finansal sonuçlarına bakıldığında ise, satış gelirlerini 2022'de yüzde 121 oranında arttığı ve 65 milyar 545 milyon TL'ye çıktığı görülüyor. İç piyasa gelirlerini yüzde 137 artıran şirket, ihracat gelirlerini ise yüzde 104 oranında artırdı.
Vergi öncesi kârını da yüzde 144 artıran Tofaş, 2022'de 8 milyar 562 milyon TL vergi öncesi kâr elde etti.
Geçen yıl, şirketin FAVÖK'ünde de yüzde 95'lik artış yaşandı. Böylece, Tofaş'ın 2022'deki FAVÖK'ü 11 milyar 270 milyon TL'ye çıktı.
Tofaş'ın finansal sonuçlarında, geçen yılın son çeyreğindeki yıllık yüzde 133 büyüyerek 23.5 milyar TL seviyesine ulaşan gelirlerin, güçlü iç piyasa performansının, artan üretim hacminin ve güçlenen EUR/TL'nin temel rol oynadığı aktarıldı.
Kârlılığın da yıllık bazda iyileşme trendini devam ettirdiği, artan girdi maliyetlerine rağmen güçlü iç piyasa performansı ve korunaklı ihracat kontratlarının iyileşen marjlarda etkili olduğu kaydedildi.
ÜRETİM VE İHRACATI AZALTACAK
2022 sonuçlarını açıklayan Tofaş, 2023 beklentilerini de paylaştı.
Buna göre, 2022'de 46 milyon euro yatırım yapan şirket, 2023'te ise yatırım tutarını 100 milyon euroya yükseltmeyi hedefliyor.
2023 toplam pazarını, 2022'de gerçekleşen 783 bin adetlik pazar ile benzer seviyede öngören şirket, kendi yurtiçi satışlarında hafif bir artış beklerken, ihracat adetlerinde ise yüzde 33 azalma öngörüyor. Aynı şekilde, Tofaş'ın toplam üretiminde de 2023'te azalma olacağı bekleniyor.
Bu kapsamda şirketin 2023 üretiminin 2022'nin altına ineceği ve 215 bin adede kadar düşebileceği belirtiliyor.
Üretim ve ihracattaki azalma beklentisine rağmen, şirketin vergi öncesi kâr marjında ise 2 puan artış bekleniyor.
'YENİ ÜRÜNLER HAKKINDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'
Tofaş'ın açıkladığı finansal sonuç raporunda, şirketin merak edilen geleceği hakkında da açıklamaya yer verildi.
Hatırlanacak olursa, Doblo'nun üretiminin Bursa'dan Stellantis'in İspanya fabrikasına kaydırılmasının ardından, Tofaş'ta oluşan kapasite boşluğunun nasıl doldurulacağı merak edilir olmuştu. Bu konuda, aylardır Stellantis cephesinden bir açıklama gelmemesi ise, söz konusu merakın katlanarak artmasına yol açmıştı.
Finansal sonuç raporunda bu konu ile ilgili olarak, "Tofaş fabrikasında gelecekte üretilecek yeni ürünler ve lokal piyasada Stellantis Grubu ile yaratılabilecek işbirliği ve sinerji çalışmaları konusunda görüşme ve değerlendirme süreci devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.
Böylece, Tofaş ve Stellantis arasındaki görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı kamuoyuna bildirilmiş oldu.