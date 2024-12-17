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        Haberler Gündem Güncel Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar | Son dakika haberleri

        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar

        Zonguldak'ta otomobille makas atarak, önünde giden tankerin sağından geçmek isteyen sürücü kazaya yol açtı. Dehşet anlarında otomobil, tanker ile bariyer arasında sıkıştı. Olayda 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:09
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        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
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        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, tanker ile bariyerin arasında sıkıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde, Ereğli-Alaplı kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde meydana geldi. Umut Aydemir, kullandığı otomobille makas atarak, önünde giden Davut Pirinç idaresindeki tankerin, hızla sağından geçmek istedi.

        ARKADAN GELEN ARAÇ GÖRÜNTÜLEDİ

        Otomobil, tankerle bariyer arasına sıkışıp metrelerce sürüklendi. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir ile yanındaki Ömer Faruk Yüksel ve Yunus Aydemir yaralandı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Otomobilin sürücüsü Umut Aydemir’in, muayenesinde 2,23 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Kaza anı, arkadan gelen başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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        #haberler
        #ZONGULDAK
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