ABD'den Rusya'ya yaptırım açıklaması

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Lukoil ve Rosneft isimli 2 Rus petrol şirketi yaptırıma tabi tutuldu.

Rusya'nın Ukrayna'da süren savaşı bitirme sürecine bağlılık göstermemesi, karara gerekçe olarak gösterildi.

Açıklamada, yaptırımların Rusya'nın savaş için elde ettiği gelirleri zayıflatacağı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Hazine Bakanlığı, Başkan Trump'ın bir savaşı daha sona erdirme çabalarına destek olmak için gerekirse daha fazla adım atmaya hazır." dedi.

Bessent ayrıca, müttefikleri yaptırımlara uymaya çağırdı.

ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da ağırlarken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump yaptırımlara dair açıklamasında "Rusya'ya yönelik yaptırım vaktinin geldiğini hissettim. Uzun süre bekledim." dedi.

Trump ayrıca, Putin'le görüşmenin doğru olacağını düşünmediğini ve bu sebeple görüşmeyi iptal ettiğini belirtti.

Donald Trump, Putin'le görüşmelerinin iyi geçtiğini ancak bir yere varmadığını dile getirirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha makul olmasını umduğunu söyledi.

ABD Başkanı, Ukrayna'nın Rusya içlerine yönelik kullandığı füzelere ilişkin açıklamasında ise "Ukrayna bizim füzelerimizi kullanmıyor. Bence, Avrupa füzelerini kullanıyorlar. Yaptıklarını ben kontrol etmiyorum. Ben, kendi füzelerimizi kontrol ediyorum ve bizim füzelerimizi kullanmıyorlar." dedi.

Donald Trump, "Putin'in (Ukrayna'nın) sadece bir kısmına değil tamamına sahip olmayı istediğini her zaman hissettim. Bence şu an müzakere etmek istiyor. Onun (Ukrayna'nın) tamamını almasını istemiyoruz." dedi.

BUDAPEŞTE'DE GÖRÜŞME KARARI ALINMIŞTI

Donald Trump ile Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Donald Trump, telefon görüşmenin çok verimli geçtiğini dile getirirken, ABD ile Rusya arasında üst düzey yetkililerin katılımıyla bir toplantı düzenleneceğini bildirmişti.

Trump, üst düzey yetkililerin toplantısının ardından, Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşeceklerini dile getirmişti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise görüşmenin yapıcı geçtiğini ifade etmişti.