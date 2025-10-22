Habertürk
        Mustafa Denizli: Galatasaray daha fazla atabilirdi! - Futbol Haberleri

        Mustafa Denizli: Galatasaray daha fazla atabilirdi!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında konuk ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 yendi. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Giriş: 22.10.2025 - 22:14 Güncelleme: 22.10.2025 - 22:18
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Norveç takımı Bodo/Glimt ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli, sarı-kırmızılıların galibiyetini yorumladı.

        İşte Mustafa Denizli'nin değerlendirmeleri:

        Galatasaray bu maça çok tempolu başladı, bu tempoyu 70 dakika sürdürdü ve bu da galibiyete yetti. Daha fazla da atabilirdi, kalesinde de birkaç tane pozisyon yaşadı. Bodo'nun gole en yakın oyuncusu Hauge'nin 2 tane çok ciddi pozisyonu vardı. Buna karşılık Barış'ın, Yunus'un, Sane'nin Osimhen'in de yakaladığı pozisyonlar vardı. Birçok takım, Bodo/Glimt karşısında bu skoru yakalayamaz. Galatasaray bu akşam ciddi bir 3 puanın sahibi oldu. Bundan sonra Galatasaray, büyük ihtimalle Ajax'ı da geçer.

        Galatasaray, Ajax'ı yendiği zaman ilk hedefine varmış olacak. Bu gece sonunda 9 puanda kaç takım olur onu bilemiyoruz. Liverpool zor gözüken bir rakipti ama hem kendi liglerinde hem Şampiyonlar Ligi'nde sıkıntı yaşadılar.

        Leroy Sane, böyle oynamaya devam ettiği sürece taraftarlar o desteği verir. Türkiye’de taraftarlar, mücadele eden oyuncuya destek veriyor. Leroy Sane de sezon başındaki görüntüsünden kurtuldu. Beklentileri yüksek olan bir futbolcu, bu akşam da görevini yerine getirdi.

