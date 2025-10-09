Habertürk
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı | SON DAKİKA HABERİ

        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!

        İstanbul'da, annesiyle yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.'ye, yolda seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada otomobille park halindeki araç arasında kalan Ömer G. olay yerinde can verdi; anne Neriman G. ise yaralandı. Çocuğa çarpan araç sürücüsü 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö., ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 15:52 Güncelleme: 09.10.2025 - 15:53
        16 yaşındaki çocuk ehliyetsizdi... Ömer daha 5 yaşındaydı!
        İstanbul Sancaktepe'de kaza, saat 13.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi, İskenderpaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; anne Neriman G. ile yolda yürüyen 5 yaşındaki Ömer G.’ye, Muhammed Furkan Ö.’nün (16) kullandığı otomobil çarptı.

        ANNE İLE OĞLU YARALANDI

        DHA'daki habere göre kazada otomobille park halindeki araç arasında sıkışan Ömer G. ile anne Neriman G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÖMER OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Sağlık ekipleri iki araç arasında sıkışan Ömer G.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

        YARALI ANNE HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan anne Neriman G. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Neriman G.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ömer G.’nin cenazesi polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        "OTOMOBİLİ BABASININ HABERİ OLMADAN ALDI" İDDİASI

        Diğer yandan; 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan 16 yaşındaki Muhammed Furkan Ö.’nün abisinin üzerine kayıtlı olan aracı, babasının haberi olmadan kaçırarak kazaya neden olduğu iddia edildi. Olayın ardından Muhammed Furkan Ö. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
