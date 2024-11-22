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        Haberler Dünya Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı | Dış Haberler

        Kral Charles’ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı

        Birleşik Krallık'ın mevcut kralı Charles'ın taç giyme töreninin maliyeti tartışması konusu oldu. Resmî kaynakların açıklamasına göre harcanan miktar 72 milyon pound civarında. Ancak İngiltere'de monarşi karşıtı bir grup tarafından maliyetin çok daha fazla olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 10:52 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:09
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        Kral Charles'ın taç giyme töreni için milyonlar harcandı
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        Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü sonrası tahta geçen Charles'ın taç giyme törenini Birleşik Krallık'ta 20 milyon kişi televizyon başında izlemişti. İhtişamlı törenin maliyeti tekrar gündeme getirildi. 1983’te, Birleşik Krallık'ta bir grup entelektüel tarafından temelleri atılan "Republic" isimli monarşi karşıtı grup, Kral Charles’ın taç giyme töreni için harcanan parayı tartışmaya açtı. 2006 yılından itibaren şirketleşen grubun CEO’su Graham Smith, İngiliz gazetesi The Guardian’a yaptığı açıklamada “Harcanan toplam miktarın 72 milyon pound olduğu söyleniyorsa buna şaşırmak gerekir.” dedi.

        "HARCANAN MİKTAR 100 İLE 250 MİLYON POUND ARASINDA"

        Smith’e göre, taç giyme töreni için Savunma Bakanlığı’nın, kolluk kuvvetlerin, itfaiye birimlerinin ve yerel yönetimlerin yaptığı harcamalar dikkate alınırsa gerçek maliyetin 100 ile 250 milyon pound arasında bir miktar olması gerekiyor.

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        Smith ayrıca, “Vergi mükellefleri hiçbir zorunluluğu olmayan böylesi bir etkinlik için milyonlarca pound harcamak zorunda değil, kaldı ki kraliyet ailesinin normal şartlarda da yıllık maliyeti 500 milyon pound’u buluyor.” dedi.

        Birleşik Krallık'ta Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi kraliyet kaldırılmış değil. 'De facto' yani fiiliyatta kralın bir yetkisi bulunmuyor ancak yine de sembolik bir güce sahip. Republic grubu kraliyetin 'de jure' (hukuki anlamda) kaldırılması gerektiğini savunuyor.

        Ayrıca Birleşik Krallık'ın en büyük üyesi İngiltere’nin cumhuriyet yönetimlerinin aksine yazılı bir anayasası da bulunmuyor.

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        #Charles
        #İngiltere
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