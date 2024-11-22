Tansiyon yükseliyor: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son durum nedir?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşta 1002 gün geride kaldı. Ukrayna, Rusya'nın işgal ettiği topraklarının yaklaşık yüzde 54'ünü geri alırken, Rusya hala Ukrayna'nın yüzde 18'ini işgal altında tutuyor.

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Haritada belirtilen yeşil çember bölgeleri, son 24 saatte aktif çatışmaların sürdüğü alanlar

Kırmızı çapraz çizgili alanlar Rusya'nın Şubat 2022'den önce, 2014 yılından beri elinde tuttuğu alanlar: Kırım ve Donbast

Kırmızı kesik çizgili alanlar, Rusya'nın Ukrayna'da ilerlediği alanlar

Düz kırmızı çizgili alanlar ise Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiği alanlar

Kesik mavi çizgili mavi zeminli alanlar Ukrayna'nın karşı taarruza geçtiği alanlar

Mavi çapraz çizgili alanlar, yani Melitopol, Ukraynalı milis güçlerin gerilla savaşı gerçekleştirdiği bölge

Kırmızı kesik çizgili sarı zemindeki alanlar ise Rusya'nın Ukrayna'da kontrol ettiğini iddia ettiği alanlar

Rusya Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Kharkiv bölgesinde yeni bir cephe açtı. Rus ordusu, Ukrayna şehirlerini bombalamaya ve limanlarını abluka altına almaya devam ederken Ukrayna da Rus gemilerine ve altyapısına yönelik drone saldırılarını artırdı.

Trump görevi devralmadan Ukrayna karıştı Ocak 2022'den bu yana Ukrayna, 75 milyar doları ABD'den olmak üzere yaklaşık 278 milyar dolar yardım aldı, ancak ABD Başkanlık Seçimleri'ni Donald Trump'ın kazanmasının ardından Ukrayna için işlerin istediği gibi gitmeyeceği açık. REKLAM Kampanya döneminde birçok kez Ukrayna lideri Zelenskiy'i eleştiren, "Her geldiğinde bizden milyarlarca dolar alıp gidiyor, tarihin en iyi pazarlamacısı" diyen Trump'ın en büyük vaatlerinden biri Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kısa bir sürede bitirmekti.

Zelenskiy ise bu duruma tepkili. Trump'ın seçimi kazanmasının ardından, "Ukrayna bağımsız bir ülkedir. Barış masasına kendi istediği şartlarda oturur" diyen Zelenskiy'e, Trump'ın en büyük destekçilerinden ve önümüzdeki 4 yılda ABD siyasetinde aktif rol oynama sinyalleri veren milyarder Elon Musk, "Harika bir espri anlayışı var" ironik tepkisini göstermişti. Geçtiğimiz hafta ise 20 Ocak'ta yönetimi Trump'a devretmeye hazırlanan Biden yönetiminden dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. ABD, savaşın başlangıcından beri izin vermediği iki izni, görev devrine iki ay kala verdi: ABD menşeili uzun menzilli füzelerin Rus topraklarında kullanılması ve kara mayınlarının kullanılması.

Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor? Haberi Görüntüle Uzmanlara göre ABD'nin bu hamlesi Ukrayna'nın savaşı kazanması için yeterli olmasa da, savaşın tansiyonunu yükseltmek ve nükleer tehdidi artırmak için yeterli. REKLAM Bu yorum, Rusya'nın bugün Ukrayna'ya düzenlediği saldırıyla da doğrulandı. Rus ordusu, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Ukrayna'ya kıtalararası balistik füzeyle saldırdı. Rus lider Putin, Ukrayna'ya silah sağlayan Batılı güçleri de vurma hakları olduğunu vurguladı.

Rusya'dan sıra dışı hamle: Kuzey Kore'den asker ithali Rusya'nın hamleleri başka bir alanda da farklılık yarattı: Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna cephesinde görevlendirilmesi. Kasım ayında Ukrayna, birliklerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde Kuzey Kore birlikleriyle çatışmaya girdiğini bildirdi. Moskova ve Pyongyang, Kuzey Kore askerlerinin ateş altında olduğu iddiasına yanıt vermedi ancak ABD istihbaratı ve NATO, Kuzey Kore birliklerinin Rusya'nın savaşına dahil olduğuna dair kanıtlar olduğunu doğruladı.

Kuzey Kore birliklerinin gelişi, Başkan Biden'ın Ukrayna'nın Rusya'yı vurmak için uzun menzilli ATACMS füzelerini kullanmasına yeşil ışık yakmasının bir nedeni olarak gösterildi. Ukrayna artık Rusya-Ukrayna sınırından yaklaşık 300 km uzaklıktaki hedefleri vurma potansiyeline sahip. Savaş doğu cephesine sıkıştı Mayıs 2024'ün başında Rus kuvvetleri Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Kharkiv'in kuzeyindeki uluslararası sınırı geçti. Birkaç köy ele geçirildi ve binlerce sivil kaçtı.

REKLAM Rusya'nın ana saldırısı uzun süredir Donetsk'in doğusuna odaklanmıştı ancak bu saldırı savaşın başlangıcından bu yana yapılan en önemli kara saldırılarından biriydi ve Ukrayna'nın cephe hattı savunmasını daha da zorladı. Rusya'nın bu hamlesi, ABD Kongresi'ndeki çıkmaz nedeniyle ABD'nin Ukrayna'ya silah tedarik etmediği dört aylık bir dönemin sonunda gerçekleşti.

Birleşik Krallık Genelkurmay Başkanı Sir Tony Radakin'e göre ekim ayında her gün 1500'den fazla Rus askeri öldü ya da yaralandı. Bu, savaşın başlangıcından bu yana görülen en yüksek oran. Savaş Araştırmaları Enstitüsü uzmanları Rus güçlerinin bu kış da Ukrayna'nın cephe hattındaki kasaba ve şehirleri ele geçirmeye odaklanacağını ve ana hedeflerinden birinin Pokrovsk şehri olacağını düşünüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde bulunan Dalne köyünü ele geçirdiğini açıkladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Dalne'nin Rusların eline geçtiğini kabul etmedi ancak köyün Rus güçlerinin son 24 saat içinde 26 kez Ukrayna savunmasını delmeye çalıştığı bölgedeki yedi köyden biri olduğunu belirtti. Ukrayna parlamentosu bugün yapılması gereken oturumu "potansiyel güvenlik sorunları" nedeniyle erteledi.

Savaş çoğunlukla Ukrayna'nın doğusunda sıkışmış durumda.