Avrupalı balıkçının yarısı kadarız

Avlanma sezonun başlamasıyla birlikte balık fiyatları vatandaşlar tarafından sıkı bir şekilde takip edilmeye başlandı.

Son olarak hamsi, palamut, istavrit ve lüfer başta olmak üzere marketlerde balık çeşitlerinin fiyatı 149 liradan başlarken çeşidine ve kalitesine göre fiyatlar daha da yükseliyor.

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İstavrit 149 TL,Çupra 150 TL, levrek 180 TL, somon 250 TL, palamut 239 TL, Hamsi de 325 TL'den satılıyor.

Marketlerde fiyatlar el yakarken bunun sadece az bir kısmı balıkçıların cebine giriyor. 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de balıkçıların kazancı Avrupalı meslektaşlarının yarısının altında kalıyor. Avrupa İstatistik Kurumu'nun (Eurostat) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl avlanan balık miktarı 454 bin 59 ton oldu. Kilo başına değeri ise 0.97 Euro (34,86 TL) olurken bu değerin AB ortalamasında 2.31 Euro olduğu görüldü. Böylelikle Türk balıkçılarının kilo başına kazancı AB ortalamasının yarısını bulamadı.

Avlanan balıkların kilo başına değeri; İspanya'da 2,31 Euro, Fransa'da 3,20 Euro, İtalya'da 5,79 Euro, Hollanda'da 0,98 Euro, Danimarka'da 0,66 Euro Diğer AB ülkelerinde 1,62 Euro, Norveç'te 1,24 Euro, İzlanda'da 0,89 Euro olarak hesaplandı. Eurostat verilerinde avlanan balık miktarında kuzey ülkelerinin üstünlüğü dikkat çekti. Miktarlar AB'de 2 bin 900, İspanya'da 495, Fransa'da 276, İtalya'da 121, Hollanda'da 491, Danimarka'da 648, Diğer AB Ülkelerinde 854, Norveç'te 2 bin 323 İzlanda'da bin 314 olurken Türkiye'de 420 oldu.

MİKTAR DEĞER (Milyon Euro) KİLO BAŞI DEĞER (Euro) AB 2.900 6.700 2,31 İspanya 495 2.746 5,55 Fransa 276 883 3,20 İtalya 121 699 5,79 Hollanda 491 479 0,98 Danimarka 698 458 0,66 Diğer AB 854 1.387 1,62 Norveç 2.323 2.886 1,24 İzlanda 1.314 1.176 0,89 Türkiye 420 409 0,97 EN ÇOK HAMSİ AVLANDI Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, su ürünleri üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak 1 milyon 7 bin 921 ton olarak gerçekleşti. 2023 yılında avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 454 bin 59 ton olurken, yetiştiricilik üretimi 553 bin 862 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre yüzde 39,4, iç su ürünleri avcılığı ise yüzde 0,8 arttı.

Avlanan deniz balıkları miktarı 387 bin 115 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise hamsi balığının 273 bin 915 ton ile en yüksek miktarda avlanan balık olduğu görüldü. Hamsi balığını 45 bin 764 ton ile çaça ve 17 bin 311 ton ile sardalya takip etti. REKLAM Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretimin 2023 yılında 399 bin 529 ton denizlerde, 154 bin 333 ton iç sularda gerçekleşti.

"AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da 21 Kasım'da Dünya Balıkçılık Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, dünyada Türkiye Akdeniz levreği yetiştiriciliğinde 160 bin 802 ton ile 1'inci, Akdeniz çipurası yetiştiriciliğinde 154 bin 11 tonla 1'inci, Gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliğinde 66 bin 55 tonla 2'inci sıralarda yer aldı. Genel olarak su ürünleri yetiştiriciliğinde de dünya 16'ncısı ve Avrupa 2'ncisi olduğunu açıkladı.

İç sulardaki avcılıkta 33 bin 532 tonla Avrupa'da 1. sırada olduğumuzun altını çizen Bakan Yumaklı, "18 bin 479 adet balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güçlü filosuna sahibiz" diyerek şöyle konuştu: "2023 yılında 1 milyon 7 bin 921 tonluk toplam su ürünleri üretimi ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık. 100'e yakın ülkeye 1,7 milyar dolarlık su ürünleri ihracatı yapıyoruz. Yüzde 120'lik kendine yeterlilik oranıyla su ürünlerinde net ihracatçıyız. Bugün Türk balıkçıları imzalanan anlaşmalarla Atlantik'ten Hint Okyanusu'na kadar uluslararası sularda avcılık yapmaktadır"