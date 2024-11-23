Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Teknik direktör Ersin Aka cinayeti kamerada | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü'nün Teknik Direktörü, 46 yaşındaki Ersin Aka'nın silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin Edirne'de 13 kişi gözaltına alındı. Saldırı anının görüntüsü de ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.11.2024 - 09:49 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'da kan donduran olay, dün saat 15.00 sıralarında Çorlu'nun, Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi.

        CADDEDE YÜRÜRKEN ÖLDÜRDÜLER

        Nesine 3. Lig 3. Grup takımlarından Çorluspor 1947 Kulübü'nün Teknik Direktörü Ersin Aka (46), caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        AA ve İHA'daki habere göre çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ŞÜPHELİLER ŞEHİR DIŞINDAN GELMİŞ

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin de aralarında olduğu şüphelilerin kente geldiğini tespit etti.

        13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kent merkezi ve bazı ilçelerde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Edirne İl jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

        ZANLILAR TEKİRDAĞ EMNİYETİNE GÖTÜRÜLDÜ

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, Tekirdağ'a götürülmek üzere Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        25 BOŞ KOVAN BULUNDU, SALDIRI KAMERADA

        Saldırının olduğu bölgede 25'e yakın boş kovan tespit edilmişti. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganın belinden çıkardığı silahla Ersin Aka'ya ateş ettiği ve ardından hızla olay yerinden kaçtığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ersin Aka
        #Tekirdağ
        #edirne
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        Yakınları haber alamadı! Sevgili çift ölü bulundu!
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        İşte F.Bahçe'nin Kayserispor maçı 11'i
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        Avrupalı balıkçının yarısı kadarız
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        28 kez bıçaklayıp beraat eden kocaya ağırlaştırılmış müebbet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atandı
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Hacıosmanoğlu, HT Spor'da tek tek açıkladı!
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Bebek katilinin hesap günü!
        Bebek katilinin hesap günü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa