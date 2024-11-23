İkisi de evliydi! Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!

Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan (40), 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

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POLİS ADRESLERİ KONTROL ETTİ DHA'daki habere göre bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

CANSIZ BEDENLERİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU Toplu Konut Mahallesi’ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın (48) kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı.

CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI Darp ve ağır yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

DAİRE ÇİFT TARAFINDAN KİRALANMIŞ İDDİASI Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNMUŞ Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.

KOCASI GÖZALTINA ALINDI Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocasının şüpheli olarak gözaltına alındı. SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.