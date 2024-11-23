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        Haberler Gündem 3. Sayfa İkisi de evliydi! Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        İkisi de evliydi! Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!

        Niğde'de, haber alınamayan 2 gün sonra kiraladıkları dairede cesetleri bulunan oto tamircisi 40 yaşındaki Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu öne sürülen 48 yaşındaki Hüsniye Yalçın'ın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İkisi de evli olan Özkan ile Yalçın'ın, çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğü belirlenirken, kadının kocası şüpheli olarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:26
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        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
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        Niğde'nin Bor ilçesinde oto tamircisi Ramazan Özkan'dan (40), 2 gündür haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        POLİS ADRESLERİ KONTROL ETTİ

        DHA'daki habere göre bunun üzerine polis ekipleri, Özkan'ın bulunabileceği adresleri kontrol etmeye başladı.

        CANSIZ BEDENLERİ KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        Toplu Konut Mahallesi’ndeki adrese giden ekipler, kapısını çilingire açtırıp girdikleri dairede Ramazan Özkan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Hüsniye Yalçın’ın (48) kanlar içerisinde cesediyle karşılaştı.

        CENAZELERİ MORGA KALDIRILDI

        Darp ve ağır yara izlerine de rastlanan Özkan ile Yalçın’ın cansız bedenleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        DAİRE ÇİFT TARAFINDAN KİRALANMIŞ İDDİASI

        Özkan’ın evli ve 3 çocuk babası, Yalçın’ın da evli 4 çocuk annesi olduğu, olayın meydana geldiği dairenin de çift tarafından kiralandığı belirlendi.

        ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNMUŞ

        Elleri ve ayakları bağlı olan Yalçın ile Özkan’ın çekiçle vücutlarına onlarca kez vurularak öldürüldüğünü belirtildi.

        KOCASI GÖZALTINA ALINDI

        Ramazan Özkan'ın cenazesi Bor ilçesinde toprağa verilirken cinayetle ilgili Hüsniye Yalçın'ın kocasının şüpheli olarak gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        #Niğde
        #Son dakika haberler
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