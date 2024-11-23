İstanbul’da düzenlenen 4. Uluslararası STK Fuarına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik açıklamalarda bulundu.

Erdğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Uluslararası sistemin imtiyazlı aktörleri çıkarları uğruna İslam coğrafyası başta olmak üzere farklı bölgeleri istikrarsızlık girdabına sürüklüyor.

Demokrasi ve insan hakları nutukları çeken ülkeler, katliamları ve soykırımı durdurmaya çalışmak yerine İsrail'e verdikleri destekle zulmü körüklüyorlar.

Filistin'de şehit olanların ve yaralananların kanı sadece katillerinin değil, onlara engel olmayanların da üzerlerine sıçramıştır.

Kudüs'ün mahremiyetine uygun şekilde uluslararası bir güvenlik şemsiyesi altına alınması yolundaki çabalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.

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"Tek vücut olmalıyız"

İslam alemi olarak, fikir ayrılıklarını bir kenara bırakıp ortak bir tavır almamız, yek vücut hareket etmemiz gerekiyor.