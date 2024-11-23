Bodrum FK-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'ya konuk oluyor.

Sipay Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celutska, Ajeti, Ege, Fredy, Taylan, Dimitrov, Samet, Gökdeniz, Puşcaş

Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Osimhen.

Galatasaray, maçı kazanırsa önemli bir ilke imza atacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.

Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.

ASLAN'DA 3 YILDIZ YOK

Galatasaray'da, Bodrum FK maçında Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez sarı kart cezasından dolayı oynamıyor. Sarı-kırmızılılarda Samsunspor müsabakasında sakatlanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs yer alamıyor. Tottenham karşılaşmasındaki sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de kadroda yok.

GÖZLER OSIMHEN'DE

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gözler Victor Osimhen'in üzerinde olacak. Transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkati üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Tottenham'a karşı 2 kez fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'de de toplam 6 gol kaydetti.