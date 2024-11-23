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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK-Galatasaray maçı CANLI YAYIN - Galatasaray Haberleri

        Bodrum FK-Galatasaray maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında lider Galatasaray deplasmanda Bodrum FK'ya konuk oluyor. Sahadan 3 puanla ayrılması halinde rekor kıracak sarı-kırmızılılar, kayıp yaşamak istemiyor. Ev sahibi ekip ise galibiyet hasretine son verme peşinde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.11.2024 - 18:04 Güncelleme: 23.11.2024 - 20:23
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Sipay Bodrum FK'ya konuk oluyor.

        Sipay Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celutska, Ajeti, Ege, Fredy, Taylan, Dimitrov, Samet, Gökdeniz, Puşcaş

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış, Sallai, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Osimhen.

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

        Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor.

        Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi.

        Sipay Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

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        G.SARAY KAZANIRSA BİR İLKİ BAŞARACAK

        Galatasaray, maçı kazanırsa önemli bir ilke imza atacak. Sarı-kırmızılı ekip, Sipay Bodrum FK karşısında kazanması halinde lig tarihinde ilk 12 maçta en fazla galibiyet alan takım konumuna gelecek.

        ASLAN'DA 3 YILDIZ YOK

        Galatasaray'da, Bodrum FK maçında Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez sarı kart cezasından dolayı oynamıyor. Sarı-kırmızılılarda Samsunspor müsabakasında sakatlanan Senegalli sol bek Ismail Jakobs yer alamıyor. Tottenham karşılaşmasındaki sakatlığından dolayı uzun bir süre sahalardan uzak kalacak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de kadroda yok.

        GÖZLER OSIMHEN'DE

        Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yokluğunda gözler Victor Osimhen'in üzerinde olacak. Transfer döneminde İtalya ekibi Napoli'den kiralanan Nijeryalı santrfor, bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol atarak dikkati üzerine çekti. UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz devi Tottenham'a karşı 2 kez fileleri havalandıran Osimhen, Süper Lig'de de toplam 6 gol kaydetti.

        DEPLASMAN REKORUNU GELİŞTİRMEK İSTİYOR

        Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, karşılaşmada deplasmanda seri galibiyet rekorunu geliştirmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, 9. haftada Antalyaspor karşılaşmasını 3-0 kazanarak 13 maçlık en uzun deplasman serisi rekoruna ulaşmıştı. "Cimbom" karşılaşmada bu rekorunu geliştirmeye çalışacak.

        BODRUM FK İLE İLK RANDEVU

        Galatasaray, tarihinde ilk kez Süper Lig'de Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak. Sipay Bodrum FK, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmıştı.

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