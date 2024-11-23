Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı uzun zamandır böyle görmedim

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Bodrum FK'yi 1- mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında sarı-kırmızılıların aldığı galibiyeti değerlendirdi.

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İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:

"Kötü oynarken de kazanma kontenjanları vardır büyük kulüplerin. Galatasaray da özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre bu durumlarda daha fazla kötü oynarken de kazanıyor. Galatasaray sıfır konsantrasyonla oynadı ve rakibi hafife aldı. Bodrum'un da kapasitesi belli. Sınırlarını zorlayan bekleyip savunma yapıp, kontra ataklar arayan, mümkün olduğu kadar oyunu yavaşlatmak isteyen klasik bir anadolu kulübü gibi oynadı. Galatasaray'ın sezon başından bugüne kadar hatta abartayım Letonya'daki beraberlik kadar dahil hiç bu dağınık oynadığını görmedim. Bir de Osimhen dışında herkesin egoist olduğu bir maç izledim. Kaleyi gören herkes pas tercihinden vazgeçiyor ve şut atıyor. Dolayısıyla o ataklarda golle sonuçlanmıyor."

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Kötü oynarken kazanma kontenjanları vardır büyük takımların. Bana bu maçta sürpriz olan Galatasaray'ın çok dağınık olmasıydı. Osimhen dışında herkes egoistti bugün. pic.twitter.com/7slhQ1QiwI — HT Spor (@HTSpor) November 23, 2024 "Barış Alper, Ziyech ve Batshuayi gol derdine düşüp sürekli kaleye vurdular. Bu Galatasaray'ın kültüründe yoktur. Fikstürü eline alıyor oyuncu Tottenham, Beşiktaş, Samsunspor; Bodrum FK'yi görünce nasıl olsa yeneriz diye düşünüyor. Bu rehavet mental olarak düşürüyor ve oyun içine yansıyor. 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen ( @RidvanDilmen8 ): Barış Alper, Ziyech ve Batshuayi gol derdine düşüp sürekli kaleye vurdular. Bu Galatasaray'ın oyununda normalde pek yoktur. Bunun sebebi öyle maçlardan çıktılar ki Bodrum'u 'biz zaten yeneriz' dediler. pic.twitter.com/zUxGWjyp9i — HT Spor (@HTSpor) November 23, 2024 "Ben Batshuayi olsam rahatsız olurdum. Çift santrfor oynayacaksa Okan Buruk, Michy Batshuayi'nin Eyüpspor maçında ilk 11 başlaması lazım."

📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen ( @RidvanDilmen8 ): Çift santrfor oynayacaksa Okan Buruk, Michy Batshuayi'nin Eyüpspor maçında ilk 11 başlaması lazım. pic.twitter.com/i3Su9IuCao — HT Spor (@HTSpor) November 23, 2024 "Geçen yılda aynı yorum yaptım, bu yılda. Diğer takımlara saygısızlık olmasın ama bu kadrolarla Galatasaray ile Fenerbahçe yenilmez, belki puan kaybeder. Geçen sezonki 102 ve 99 puan bunu gösteriyor. İki takımın sadece kadro kaliteleri değil açlık ve konsantrasyonları tavan yapmış durumda" 📺 %100 Futbol



🎙️ Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8): Galatasaray ile Fenerbahçe yenilmez, belki puan kaybeder. pic.twitter.com/8a1zvCCy7A — HT Spor (@HTSpor) November 23, 2024