Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ı uzun zamandır böyle görmedim
HT Spor ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında konuşan tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Bodrum FK'yi 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu Bodrum FK'yi 1- mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da yayınlanan '%100 Futbol' programında sarı-kırmızılıların aldığı galibiyeti değerlendirdi.
İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmeleri:
"Kötü oynarken de kazanma kontenjanları vardır büyük kulüplerin. Galatasaray da özellikle Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre bu durumlarda daha fazla kötü oynarken de kazanıyor. Galatasaray sıfır konsantrasyonla oynadı ve rakibi hafife aldı. Bodrum'un da kapasitesi belli. Sınırlarını zorlayan bekleyip savunma yapıp, kontra ataklar arayan, mümkün olduğu kadar oyunu yavaşlatmak isteyen klasik bir anadolu kulübü gibi oynadı. Galatasaray'ın sezon başından bugüne kadar hatta abartayım Letonya'daki beraberlik kadar dahil hiç bu dağınık oynadığını görmedim. Bir de Osimhen dışında herkesin egoist olduğu bir maç izledim. Kaleyi gören herkes pas tercihinden vazgeçiyor ve şut atıyor. Dolayısıyla o ataklarda golle sonuçlanmıyor."
"Barış Alper, Ziyech ve Batshuayi gol derdine düşüp sürekli kaleye vurdular. Bu Galatasaray'ın kültüründe yoktur. Fikstürü eline alıyor oyuncu Tottenham, Beşiktaş, Samsunspor; Bodrum FK'yi görünce nasıl olsa yeneriz diye düşünüyor. Bu rehavet mental olarak düşürüyor ve oyun içine yansıyor.
"Ben Batshuayi olsam rahatsız olurdum. Çift santrfor oynayacaksa Okan Buruk, Michy Batshuayi'nin Eyüpspor maçında ilk 11 başlaması lazım."
"Geçen yılda aynı yorum yaptım, bu yılda. Diğer takımlara saygısızlık olmasın ama bu kadrolarla Galatasaray ile Fenerbahçe yenilmez, belki puan kaybeder. Geçen sezonki 102 ve 99 puan bunu gösteriyor. İki takımın sadece kadro kaliteleri değil açlık ve konsantrasyonları tavan yapmış durumda"