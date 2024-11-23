Galatasaray'dan tarihe geçen galibiyet!
Galatasaray, Bodrum FK'yı deplasmanda Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek ilk 12 haftada 11 galibiyete ulaştı ve yeni bir rekora daha imza attı.
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Süper Lig lideri Galatasaray kazanmaya devam ediyor... Sarı-kırmızılılar, milli ara sonrası çıktığı ilk maçta Bodrum FK'yı deplasmanda zor da olsa 1-0 mağlup etti.
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Cimbom'a üç puanı getiren golü ikinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi kaydetti. Okan Buruk'un ekibi bu sonuçla puanını 34'e çıkarıp Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı korudu.
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Galatasaray, Bodrum FK karşısında elde ettiği bu galibiyetle bir ilki daha başardı.
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Süper Lig'de oynadığı 12 maçta 11 galibiyet, 1 beraberlikle 34 puana ulaşan Cimbom, rekor kırdı.
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Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig tarihinde 12. maçlar itibarıyla bu puana ulaşan ilk takım oldu.
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YENİLMEZLİK SERİSİ 14 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a yenilen Galatasaray daha sonraki maçlarda kaybetmedi.
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Sarı-kırmızılılar, Young Boys maçının ardından 10'u Süper Lig, 4’ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 14 karşılaşmaya çıktı. Cimbom bu maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
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DEPLASMAN REKORUNU GELİŞTİRDİ
Galatasaray, Süper Lig’de deplasmandaki son mağlubiyetini 11 Kasım 2023 tarihinde 12. haftadaki Hatayspor karşısında 2-1'lik skorla yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından dış sahada oynadığı 17 karşılaşmada 15 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
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Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de elinde bulunduran Aslan, deplasmanda üst üste 14. maçından da galip ayrıldı.
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LİGDE 4. KEZ KALESİNİ GOLE KAPATTI
Süper Lig’de bu sezon kalesinde 11 gören Galatasaray, Bodrum FK maçıyla bu sezon 4. kez kalesini gole kapattı.
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Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Antalyaspor karşılaşmalarını da gol yemeden tamamladı.