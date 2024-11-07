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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Tottenham maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Tottenham maçı CANLI YAYIN

        Galatasaray-Tottenham maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Tottenham ile kozlarını paylaşıyor. 7 puan toplayan sarı-kırmızılılar, 9 puanlı rakibini yenerek turnuvada iddialı bir sıraya yükselmek istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.11.2024 - 19:34 Güncelleme: 07.11.2024 - 20:48
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı konuk ediyor.

        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Lawrence Visser

        SAAT: 20.45

        YAYIN: TRT 1

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Sara, Torreira, Yunus, Barış Alper, Mertens, Icardi, Osimhen

        Tottenham: Forster, Pedro Porro, Draguşin, Bissouma, Davies, Lankshear, Johnson, Bergvall, Gray, Maddison, Son

        MAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

        RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayan müsabaka, TRT 1'den yayınlanıyor. Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup eden sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Galatasaray, 7 puanla 4. haftaya averajla 5. sırada girdi. Tottenham ise Avrupa Ligi'ndeki yoluna 3'te 3 yaparak devam ediyor. Kuzey Londra temsilcisi, 9 puanı takımlar arasında averajla ikinci sırada yer aldı.

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        BELÇİKALI HAKEM VISSER YÖNETİYOR

        Müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Visser düdük çalıyor. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapıyor. Simon Bourdeaud'hui'nin dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Bram Van Driessche​​​​​​​ VAR, Jan Boterberg de AVAR görevini üstleniyor.

        G.SARAY 11 MAÇTIR YENİLMEDİ

        Galatasaray, çıktığı son 11 resmi müsabakada mağlup olmadı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Süper Lig'de 7, Avrupa'da ise 2 galibiyet alan Galatasaray, iki kulvarda da birer beraberlik yaşadı.

        MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ

        Sarı-kırmızılı takımın kaptanı, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da kaleyi koruyabilecek. Muslera'nın yokluğunda söz konusu maçlarda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yaptı.

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        SANCHEZ İÇİN ÖZEL MAÇ

        Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, eski takımına karşı maça çıkacak. Kuzey Londra temsilcisinde 6 sezon top koşturan 28 yaşındaki stoper, 207 maça forma giydi. Sanchez, 2023'te 9,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Galatasaray'a 2 sezonda önemli katkı vererek takımın değişmezleri arasına girdi.

        ICARDI, ZIYECH VE TORREIRA TOTTENHAM'I SEVİYOR

        Galatasaray'ın kadrosunda bulunan 3 futbolcu, daha önce Tottenham'a karşı süre aldıkları maçlarda gol sevinci yaşadı. Premier Lig'de Arsenal forması giyen Lucas Torreira, Kuzey Londra ekibine karşı 3 lig, 1 kupa maçında süre buldu. Uruguaylı orta saha oyuncusu, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

        Chelsea ve Ajax'ta top koşturduğu dönemde Tottenham'a karşı 7 kez forma giyen Hakim Ziyech de 2 kez gol sevinci yaşadı. Mauro Icardi ise Inter'de oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile 2 kez karşılaştı. Golcü futbolcu, Tottenham ağlarını 1 kez sarstı. Chelsea'da oynayan Michy Batshuayi ise Tottenham'a karşı 5 maça çıksa da gol sevinci yaşayamadı.

        JAKOBS VE SALLAI YOK

        Galatasaray'da sakatlığı bulunan Ismail Jakobs ile UEFA listesinde adı olmayan Roland Sallai, İngiliz temsilcisine karşı sahaya çıkamayacak. Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs, Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesi ve ligdeki Beşiktaş derbisinden görev yapamadı. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Sallai ile listeye yazdırılmayan genç futbolcular Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz de karşılaşmada oynayamayacak.

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        OKAN BURUK REKOR İÇİN SAHADA

        Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması durumunda teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör olacak. İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında "Kupa 2"de 15 maça çıkan Buruk, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

        Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanını Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ile paylaşıyor. Buruk, bir galibiyet daha yaşaması durumunda tek başına zirvenin sahibi olacak.

        AVRUPA GOLCÜSÜ YUNUS

        Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 3 maçta da gol attı. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olmasından sonra sarı-kırmızılı ekibin sol kanattaki etkili futboluyla dikkati çeken Yunus, bu sezonki 14 resmi maçta görev yaptı.

        Süper Lig'de 2 golü bulunan Yunus, UEFA Avrupa Ligi'nde de PAOK, RFS ve Elfsborg mücadelelerinde birer kez ağları havalandırdı. Yunus, resmi maçlarda toplamda 5 kez gol sevinci yaşadı.

        TURNUVALARIN EN GOLCÜSÜ

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takımı konumunda. Süper Lig'de 10 müsabakada 29 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılı takım, "Kupa 2"de ise 9 gol buldu. Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de lider Lazio ile zirveyi paylaşıyor.

        "Cimbom"da Süper Lig maçlarında dörder gol atan Mauro Icardi, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz dikkati çekiyor. Bu oyuncuları üç golle Dries Mertens, ikişer golle ise Michy Batshuayi, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı izliyor.

        Avrupa Ligi'nde ise Yunus Akgün 3, Icardi 2, Mertens ile Barış Alper birer kez gol sevinci yaşadı. İki golü ise rakip futbolcular kendi kalesine gönderdi. Michy Batshuayi, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki kez ağları sarstı.

        TOTTENHAM'DA 5 EKSİK

        Kuzey Londra ekibinde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor. Lacivert-beyazlı takımda stoper ikilisi Cristian Romero ve Micky van de Ven ile sağ bek Djed Spence, kanat oyuncusu Wilson Odobert ve santrfor Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor. Bu oyunculardan Spence haricindeki dördünün Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Jamaika asıllı İngiliz sağ bekin ise son maçın kadrosuna alınmamasına rağmen Galatasaray'a karşı mücadele etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

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