Devlet hastanesinde hastaya cinsel taciz: Uzman doktor gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde cinsel taciz iddialarıyla ilgili uzman doktor H.F.V. gözaltına alındı.

Olay, Suruç Devlet Hastanesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Dahiliye uzman doktor H.F.V, muayeneye gelen 25 yaşındaki kadın hasta L.İ'yi taciz etti. Bunun üzerine kadın, hastaneye kontrol için ikinci kez gittiği sırada cep telefonunu odadaki pencerenin kenarına koyarak kayıt yaptı ve tacizi ortaya çıkardı. L.İ, kayıt altına aldığı görüntülerle birlikte polise giderek doktor hakkında şikayette bulundu.

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Savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde doktor H.F.V. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Suruç Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Suruç Devlet Hastanesi'nde görevli uzman tabip H.F.V. hakkında Hastane Hasta Hakları Birimi ve Suruç Cumhuriyet Başsavcılığı'na cinsel taciz iddialarıyla ilgili yapılan şikayet neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belirtilen personel hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verilmiş, ayrıca Kaymakamlığımız tarafından görevden uzaklaştırılmış ve Valiliğimizden idari soruşturma başlatılması talep edilmiştir." Soruşturma kapsamında doktorun gözaltına alındığı öğrenildi.