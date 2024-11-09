Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

REKLAM advertisement1 MARMARA'DA SICAKLIK 2-4 DERECE DÜŞÜYOR Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ilâ 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak: REKLAM ANKARA: 15, Az bulutlu ve açık İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu İZMİR: 21, Az bulutlu ve açık KOCAELİ: 17, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu BURSA: 18, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri çok bulutlu EDİRNE: 13, Parçalı ve az bulutlu TEKİRDAĞ: 15, Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR: 14, Az bulutlu ve açık DENİZLİ: 21, Az bulutlu ve açık MUĞLA: 21, Az bulutlu ve açık ADANA: 27, Az bulutlu ve açık ANTALYA: 26, Az bulutlu ve açık ISPARTA: 19, Parçalı ve az bulutlu MERSİN: 26, Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR: 15, Az bulutlu ve açık KAYSERİ: 14, Az bulutlu KONYA: 13, Az bulutlu ve açık BOLU: 14, Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK: 15, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu REKLAM KASTAMONU: 13, Parçalı ve az bulutlu SİNOP: 18, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu TOKAT: 14, Parçalı ve az bulutlu TRABZON: 16, Parçalı ve çok bulutlu RİZE: 16, Parçalı ve çok bulutlu AĞRI: 12, Az bulutlu ve açık ERZURUM: 10, Az bulutlu ve açık MALATYA: 15, Az bulutlu ve açık VAN: 11, Az bulutlu ve açık DİYARBAKIR: 18, Az bulutlu GAZİANTEP: 20, Parçalı ve az bulutlu MARDİN: 17, Az bulutlu ŞANLIURFA: 22, Az bulutlu