Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Diplomasi Katar ateşkes müzakerelerinden çekildi - Son dakika haberleri | Dış Haberler

        Katar İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinden çekiliyor

        Katarlı bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Katar, Hamas ve İsrail müzakere masasına dönmek için "samimi bir teklif" sunana kadar Gazze'de ateşkes anlaşması için arabuluculuk yapmayı bırakacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 18:00 Güncelleme: 09.11.2024 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Katar ateşkes müzakerelerinden çekiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsmi açıklanmayan Katarlı bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Katar’ın Hamas ve İsrail müzakere masasına dönmek için “samimi bir teklif” sunana kadar Gazze'de ateşkes anlaşması için arabuluculuk yapmayı bırakacağını belirtti. Hamas'ın başkent Doha'daki siyasi ofisinin “artık amacına hizmet etmediğini” sözlerine ekleyen yetkili, “Katarlılar çatışmanın başından bu yana ancak her iki tarafın da bir çözüm bulunması için samimi olmaları halinde arabuluculuk yapabileceklerini söylediler” dedi. Katarlı yetkili, kararın Hamas, İsrail ve ABD yönetimine bildirildiğini de sözlerine ekledi.

        “KATAR'DAN AYRILMAK İÇİN HERHANGİ BİR TALEP ALMADIK"

        Hamaslı üst düzey bir yetkili ise, Katar'dan ülkeyi terk etmeleri gerektiğine dair herhangi bir işaret almadıklarını söyledi. Yetkili, “Kimliği belirsiz bir diplomatik kaynak tarafından yayınlanan haberle ilgili olarak doğrulayacak ya da yalanlayacak bir şeyimiz yok ve Katar'dan ayrılmak için herhangi bir talep almadık” ifadelerini kullandı.

        İsrail bir yetkili de Katar'ın arabuluculuk rolünü sona erdirme kararını memnuniyetle karşıladığını kaydederek, “Bunun bir mantığı var. Katarlılar Hamas'ı sınır dışı ettikleri anda arabuluculuğun hiçbir faydası kalmayacak ve gereksiz hale gelecek. Hamas, herhangi bir ülkede acil olarak barınmak yerine küresel olarak bastırılması gereken bir örgütüdür. İsrail ve ABD bir süredir Katar'ın Hamas'ı sınır dışı etmesi için baskı yapıyordu” açıklamasını yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #KATAR
        #ateşkes müzakereleri
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        Cezaevinden çıkıp eşini öldürdü!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Habertürk Anasayfa