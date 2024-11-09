İsmi açıklanmayan Katarlı bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, Katar’ın Hamas ve İsrail müzakere masasına dönmek için “samimi bir teklif” sunana kadar Gazze'de ateşkes anlaşması için arabuluculuk yapmayı bırakacağını belirtti. Hamas'ın başkent Doha'daki siyasi ofisinin “artık amacına hizmet etmediğini” sözlerine ekleyen yetkili, “Katarlılar çatışmanın başından bu yana ancak her iki tarafın da bir çözüm bulunması için samimi olmaları halinde arabuluculuk yapabileceklerini söylediler” dedi. Katarlı yetkili, kararın Hamas, İsrail ve ABD yönetimine bildirildiğini de sözlerine ekledi.

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“KATAR'DAN AYRILMAK İÇİN HERHANGİ BİR TALEP ALMADIK"

Hamaslı üst düzey bir yetkili ise, Katar'dan ülkeyi terk etmeleri gerektiğine dair herhangi bir işaret almadıklarını söyledi. Yetkili, “Kimliği belirsiz bir diplomatik kaynak tarafından yayınlanan haberle ilgili olarak doğrulayacak ya da yalanlayacak bir şeyimiz yok ve Katar'dan ayrılmak için herhangi bir talep almadık” ifadelerini kullandı.

İsrail bir yetkili de Katar'ın arabuluculuk rolünü sona erdirme kararını memnuniyetle karşıladığını kaydederek, “Bunun bir mantığı var. Katarlılar Hamas'ı sınır dışı ettikleri anda arabuluculuğun hiçbir faydası kalmayacak ve gereksiz hale gelecek. Hamas, herhangi bir ülkede acil olarak barınmak yerine küresel olarak bastırılması gereken bir örgütüdür. İsrail ve ABD bir süredir Katar'ın Hamas'ı sınır dışı etmesi için baskı yapıyordu” açıklamasını yaptı.