Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de aralarında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.