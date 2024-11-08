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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı

        Kahramanmaraş'ta, 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 19:56 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:56
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        Gerçekler 19 yıl sonra ortaya çıktı
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        Kahramanmaraş'ta 19 yıl önce kaybolan iki kız kardeşin öldürüldükleri ve cesetlerinin bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü belirlendi.

        1974 doğumlu Fatma Alıç ile 1981 doğumlu olan ve Gülcan ismiyle bilinen kardeşi Fatma Alıç'ın 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatıldı.

        ÖLDÜRÜLEREK BİR BAĞ EVİNİN BAHÇESİNE GÖMÜLMÜŞLER

        Bu kapsamda deliller toplandı ve kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada kazı yapıldı.

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        Kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulundu. Polis, Gülcan olarak bilinen Fatma Alıç'ın imam nikahıyla birlikte yaşadığı B.Y. ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirledi.

        B.Y. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla kuzeni M.D. "tasarlayarak öldürme" suçundan gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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