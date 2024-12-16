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        Haberler Gündem Güncel TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var | Son dakika haberleri

        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var

        Edirne'de yasak olmasına rağmen şehir merkezinde boş araziye TIR'ların park edildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi. Ekibin uyarısına rağmen TIR'ları kaldırmayan ve polise mukavemet eden sürücülerden 2'si gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:11
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        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
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        Edirne'de polise mukavemet eden 2 TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre kentte boş araziye şehir içine girmesi yasak olan TIR'ların park edildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi.

        Ekibin uyarısına rağmen TIR'ları kaldırmayan ve polise mukavemet eden sürücülerden 2'si gözaltına alındı.

        Alanda bulunan 6 TIR'ın sürücüsüne, araçlarıyla şehir merkezine girmekten 6 bin 462 lira para cezası uygulandı.

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        #haberler
        #edirne
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