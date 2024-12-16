Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e: Golan Tepeleri'nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal ettiği Golan Tepeleri'ndeki yerleşimci sayısını artırma planına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İsrail’in 1967 yılından bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri!nde yasa dışı yerleşimleri genişletme kararı almasını şiddetle kınıyoruz" denildi.

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Bakanlık tarafından yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu karar, İsrail’in işgal yoluyla sınırlarını büyütme hedefinin yeni bir aşamasıdır. İsrail’in attığı bu adım, 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması hilafına İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesi, mücavir bölgelerinde ilerlemesi ve Suriye’ye yönelik hava saldırılarıyla birlikte değerlendirildiğinde, son derece kaygı vericidir.

İsrail’in devam eden eylemleri, Suriye’de barış ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalara ciddi şekilde zarar vermekte ve bölgedeki gerginliği daha da artırmaktadır. Uluslararası toplum, İsrail’e gerekli tepkiyi göstermeli ve Netanyahu hükümetinin yasadışı faaliyetlerinin sona ermesini sağlamalıdır."