Peskov: Suriye ile ilgili karar verilmedi | Dış Haberler

Peskov: Suriye ile ilgili karar verilmedi | Dış Haberler

Beşar Esad Yönetiminin 2015'ten bu yana en büyük destekçilerinden olan Rusya'nın Suriye'de bulunan askeri üslerinin durumu belirsizliğini koruyor. Rusya'nın Suriye'den ayrılıp ayrılmayacağına dair çeşitli haberler yayımlanırken en net açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'dan geldi.

Peskov, Tartus ve Hmeymim'de bulunan askeri üslerin durumunun henüz belli olmadığını ifade etti. Suriyeli muhaliflerle temas hâlinde olduklarını dile getiren Dmitry Peskov, üslerinin durumunun muhaliflerle kurulan diyalog neticesinde belli olacağını söyledi.

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REKLAM Rusya'nın Tartus'ta ve Hmeymim'de bulunan birtakım askeri araçlarını Libya'ya taşıdığı biliniyor ancak bunun toplu bir tahliye olmadığı belirtildi. Rusya'nın Tartus'daki deniz üssü 1971 yılından beri etkinliğini koruyor. 1971 yılında Sovyetler Birliği ile Suriye arasında imzalanan anlaşma sonucu Tartus'ta bir deniz üssü kuruldu. 2015 yılından sonra ise Hmeymim'de bulunan Rus Hava Üssü devreye girdi.

Rus yetkililere göre her iki üs de şu an normal bir şekilde faaliyetlerine devam ediyor.