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        Haberler Dünya Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok | Dış Haberler

        Colani: Kürtler bölünmeyi savunmadığı sürece onlarla hiçbir sorunumuz yok

        Baas Rejiminin devrilmesinde en ön safta yer alan HTŞ grubunun Lideri Colani, Kürtler ve diğer etnik gruplar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Colani, "Kürtler bölünmeyi savunmadığı sürece onlarla bir sorunumuz olmaz." dedi. Colani aynı zamanda Aleviler, Dürzîler ve Hristiyanlarla da diyalogta olduklarını belirterek kapsayıcı bir hükûmet kurulması açısından önemli açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 23:13 Güncelleme: 17.12.2024 - 23:13
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        Colani: Bölünmeyi savunmadıkları sürece sorun yok
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        Baas Rejiminin devrilmesinde başat rol oynayan HTŞ grubunun Lideri Colani, Suriye'nin geleceğine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Colani France24'e verdiği röportajda, bütün etnik ve dini gruplarla iletişimde olduklarını belirterek hiçbir ayrımcılık yapmayacaklarını belirtti.

        Colani öncellikle Suriyelilerin bulunduğu duruma değinerek "Biz Suriyeliler bu sürecin kurbanıyız. Celladımız yüzünden cezalandırıldık ki o artık bizimle değil." dedi.

        Colani ayrıca uluslararası topluma seslenerek "Esad Rejiminin suçlarından ve Suriye'nin parasını kaçırmasından ötürü yargılanması için uluslararası toplumdan yardım talep ediyoruz." dedi.

        Colani ayrıca terör listesine alınmalarıyla ilgili de görüş belirtti. Colani, hiçbir şekilde sivilleri hedef almadıklarını ifade ederek terör olaylarına karışmadıklarını ifade etti.

        Colani son olarak Kürtlerle ilgili de açıklamada bulunarak Kürt vatandaşlarla ilgili hiçbir sorunları olmadığını onların da hakları olduğunu dile getirdi. Colani "Kürtler bölünmeyi ve ayrılıkçılığı savunmadığı sürece sorun olmaz." dedi.

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