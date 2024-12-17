FIFA yılın en iyi 11'ini açıkladı: İşte FIFA The Best ödülleri!
FIFA tarafından her yıl verilen Best FIFA Futbol Ödülleri'nin sahipleri açıklandı. Birçok dalda ödüller sahiplerini bulurken, FIFA En İyi 11'i de duyuruldu
Giriş: 17.12.2024 - 22:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 22:14
- 1
FIFA tarafından her yıl verilen Best FIFA Futbol Ödülleri'nin sahipleri açıklandı.
- 2
FIFA En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi Vinicius JR. oldu.
- 3
FIFA En İyi Erkek Teknik Direktör Ödülü'nün sahibi Carlo Ancelotti oldu.
-
- 4
FIFA En İyi Erkek Oyuncu 11'i bu şekilde:
- 5
Emiliano Martinez
- 6
Ruben Dias
-
- 7
Saliba
- 8
Rudiger
- 9
Dani Carvajal
-
- 10
Rodri
- 11
Toni Kroos
- 12
Jude Bellingham
-
- 13
Vinicius Junior
- 14
Lamine Yamal
- 15
Erling Haaland
-
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ