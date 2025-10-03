Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile ABD tarafının talebi üzerine bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin bilgi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

GAZZE'DEDEKİ DURUM ELE ALINDI

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı. Erdoğan’ın, Washington’a yapılan ziyaretin iki ülke ilişkilerini daha da güçlendirdiğini belirterek, savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini artıracak adımların önemine dikkat çektiği aktarıldı.

BARIŞA KATKI DEVAM EDECEK

Erdoğan’ın ayrıca Türkiye’nin, Gazze ve bölge genelinde sükunetin sağlanması için yoğun çaba yürüttüğünü ifade ettiği, bu amaca yönelik girişimlerin memnuniyetle karşılandığını dile getirdiği belirtildi.

İletişim Başkanlığı’nın açıklamasına göre Erdoğan, barış için diplomatik temasların hız kazandığını, Türkiye’nin küresel barış vizyonuna katkı sunmayı sürdüreceğini vurguladı. Erdoğan, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı açısından önem taşıdığını da ifade etti.

