Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili teklif ettiği plana yanıtını arabuluculara ilettiği bildirildi.

Hamas, plana yanıt vermek adına Filistinli gruplarla geniş çaplı istişarelerde bulunduklarını ifade etti.

Hamas'tan yapılan açıklamada "Gazze'nin geleceğine dair konular, kapsamlı bir ulusal tavra bağlıdır." ifadelerine yer verildi.

Hamas ayrıca açıklamasında "Savaşın durması ve İsrail'in çekilmesi için Trump'ın planı uyarınca esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

El Cezire'ye açıklamalarda bulunan Hamas yetkilisi Musa Ebu Merzuk "Halkın geleceğine karar vermek, Hamas'ın tek başına karar veremeyeceği ulusal bir meseledir." diye konuştu.

Merzuk silahlarını bırakma konusunda ise "Silahlarımızı gelecekteki Filistin devletine teslim edeceğiz ve Gazze'yi kim yönetiyorsa silahlar onun elinde olacak." şeklinde konuştu.

