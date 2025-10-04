Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!

İstanbul'da olay, 3 Ekim'de saat 22.10 sıralarında, Sarıyer'deki Maslak Mahallesi’nde bir işletmede meydana geldi.

Denetim sırasında, kimlik yerine sürücü belgesi gösteren kişinin kart üzerindeki fotoğrafıyla benzerliğinin olmadığı fark edildi.

27 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI

DHA'daki habere göre inceleme sonucunda, sürücü belgesini ibraz eden kişinin aslında M.K. (39) olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan M.K.’nın yapılan sorgulamasında 2 ayrı 'kasten öldürme' suçunun da aralarında bulunduğu 5 suçtan aranma kaydı olduğu, ayrıca 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.