Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
İstanbul'da, bir işletmeye yapılan denetimde, sürücü belgesini kimlik olarak ibraz eden şüpheli, fotoğraftakine benzemediği fark edildikten sonra gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelinin, iki 'kasten öldürme' başta olmak üzere 5 ayrı suçtan aranma kaydı bulunduğu ve 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi
İstanbul'da olay, 3 Ekim'de saat 22.10 sıralarında, Sarıyer'deki Maslak Mahallesi’nde bir işletmede meydana geldi.
KİMLİK KONTROLÜNDE FARK EDİLDİ
Denetim sırasında, kimlik yerine sürücü belgesi gösteren kişinin kart üzerindeki fotoğrafıyla benzerliğinin olmadığı fark edildi.
27 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARDI
DHA'daki habere göre inceleme sonucunda, sürücü belgesini ibraz eden kişinin aslında M.K. (39) olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan M.K.’nın yapılan sorgulamasında 2 ayrı 'kasten öldürme' suçunun da aralarında bulunduğu 5 suçtan aranma kaydı olduğu, ayrıca 27 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.