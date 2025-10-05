Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Trabzonspor
        TS
        17
        Fenerbahçe
        FB
        15
        Göztepe
        GÖZ
        13
        Beşiktaş
        BJK
        13
        Samsunspor
        SAMS
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Gaziantep FK
        GFK
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        10
        Kasımpaşa
        KSM
        9
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        6
        Gençlerbirliği
        GB
        5
        Kocaelispor
        KOC
        5
        ikas Eyüpspor
        EYP
        5
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        5
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson

        Fenerbahçe, Brezilyalı file bekçisi Ederson'un arka adalesinde kanama tespit edildiğini açıkladı. Samsunspor maçından önce Ederson hakkında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, "Ederson, muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 18:59 Güncelleme: 05.10.2025 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe'ye kötü haber: Ederson
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Brezilyalı kalecisi Ederson hakkında sağlık bilgilendirmesi yayımladı.

        Sarı-lacivertliler, yıldız file bekçisinin arka adalesinde kanama tespit edildiğini açıkladı.

        İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamanın tamamı:

        Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır.

        TEDESCO DÖNÜŞ TARİHİNİ AÇIKLADI

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor maçından önce yaptığı açıklamalarda, "Ederson, muhtemelen 2 hafta sahalardan uzak olacak. Milli takım arasından sonra dönmesini bekliyoruz ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        MİLLİ TAKIM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

        Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, sakatlığı nedeniyle milli takım kadrosundan çıkarıldı.

        Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasında, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin dünkü antrenmanda sakatlanan Ederson'un yerine kadroya Nottingham Forest'ta forma giyen 29 yaşındaki John Victor'u çağırdığı kaydedildi.

        John Victor, kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı kadrosuna davet edildi.

        Brezilya, 10 ve 14 Ekim'deki hazırlık maçlarında Güney Kore ve Japonya ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Trump: Netanyahu Gazze’deki saldırıları sonlandırmaya hazır
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 4+4+4 açıklaması
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi seçimi
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Samsun'da ilk 11'ler belli oldu!
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Yurt, yağışlı ve serin havanın etkisine giriyor
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        Cenaze evinde çifte cinayet!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Ayasofya'dan Eminönü'ne Gazze yürüyüşü
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Öğretmenliği bıraktı, kendisini serebral palsili oğluna adadı
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Su kesintisi sonrasındaki enfeksiyon riskine karşı uyarı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 6 kişi yakalandı!
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        "Liverpool'dan eser yoktu!"
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Habertürk Anasayfa