Eski hakemler Galatasara-Beşiktaş derbisindeki pozisyonları değerlendirdi: 3 tane kırmızı kartı atladı!

Osimhen yerde kaldı, yüzüne müdahale oldu mu?

Bahattin Duran: "Yüze bir müdahale yok ama Osimhen gitmesin diye bir yoklama var. Burada faul verilmeliydi."

Bülent Yıldırım: "Bu bir faul ve engelleme."

Deniz Çoban: "Bu bir faul."