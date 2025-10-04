Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, aktivistlerin Türkiye'ye geri getirilmesi sürecine ilişkin konuştu:

"En sonunda bu asil aktivistler gözaltına alındıktan sonra da biz bir an önce onların esaretine son verecek bir operasyonel hamleye girmemiz gerekiyordu. Yani Cumhurbaşkanımızın da bu konuda kesin talimatı oldu. İsrail makamlarıyla, güvenlik makamlarıyla Milli İstihbarat Teşkilatımız üzerinden temasa geçtik. Yereldeki büyükelçiliğimizdeki maslahatgüzarlığımız da ilgili makamlarla temasa geçti ve geri planda gerçekten çok fazla insanın emeğinin olduğu bir operasyonla da bugün kardeşlerimizi ülkemize getirdik."

"ASİL BİR EYLEM"

Bakan Fidan, Küresel Sumud Filosu'na dair açıklamasında "Küresel Sumud Filosu eylemine katılan kardeşlerimi tebrik ediyorum. Gazze’de devam eden soykırımı önlemek için farkındalık oluşturmak en büyük silahımız." ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca "Eşine ender rastlanan asil bir eylem. Bu eyleme devletler mümkün olduğu her ölçüde sahip çıkmak durumundalar." şeklinde konuştu.

Bakan Fidan, Gazze ile ilgili New York'ta liderler düzeyindeki toplantıya dair ise "Liderlerin olduğu yerde bir mutabakata varıldı. Başkan Trump'ın Batı Şeria'nın ilhakına izin vermeyeceğini beyan etmesi, ABD-Filistin-İsrail üçgenindeki ilişkiler açısından tarihi bir dönüm noktası oldu." dedi. "ABD’nin kayıtsız şartsız İsrail’i destekleyen pozisyondan "Barış yapıcı" bir pozisyona evriliyor olması altı çizilmesi gereken bir nokta" diye konuşan Bakan Fidan, "Bunu da belli bir diplomatik güçle ilerletmek gerekiyordu. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye’nin diğer İslam dünyası liderleriyle büyük bir iş birliği oldu." şeklinde konuştu.

"SÜRECİ SABOTE ETME İHTİMALİ VAR" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun süreci sabote etme ihtimalinin ise her zaman olduğunu söylerken "Bu niyetin de orada olduğunu düşünüyorum. Bunun için ABD'nin ciddiyetine ve kararlılığına ihtiyacımız var." dedi. Hamas'ın yanıtıyla ilgili konuşan Bakan Fidan, cevap şeklinin takdire şayan olduğunu ifade etti. Cevapta kategorik bir reddiye olmadığını ancak Filistin halkının kabul edemeyeceği noktaları da işaret eden bir tavır olduğunu işaret eden Bakan Fidan " Hamas'ın plana bakışı, iyi olanları kabul edip, kabul edilemez olanları neden kabul edilemeyeceğini izah etmesi önemli." dedi. KARA PROPAGANDALARI ÖNEMSEMİYORUM Bakan Fidan, KAAN'la ilgili sorulan soru üzerine yaptığı açıklamada "Dezenformasyon, manipülasyon, kara propaganda ve Türkiye'deki siyasi mücadelenin bir ayağı olarak fitne çıkarma hep var olan bir konu. Ben konunun önemine binaen esasen bu konuları hiç önemsemiyorum. Bunlar kendi bulundukları seviyede ve durumda gitsinler. Türkiye'nin milli güvenliği meselesi inanılmaz derecede bunların çok üzerinde bir konu. Biz o konuyu orada bırakıp, bu dezenformasyon ve kara propaganda üzerinden üretilen suni tartışma alanlarına gidersek, çünkü kimsenin gerçekle alakası yok burada. Onu kullanarak üretmek istediği bir propaganda anlayışı var." dedi.

Bakan Fidan konuya dair ayrıca "Savunma sanayiinde bizim yerlileşmemizi ve millileşmemizi mümkün kılan emeği görmeyen ve buna saygısızlık eden de bir tartışma alanı ortaya çıktı. Bunu ben açıkçası şiddetle reddediyorum ve kınıyorum. Burada binlerce mühendisin, ortaya koyduğu çok ciddi çalışmalar var." şeklinde konuştu. ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların bir kısmının kalktığını söyleyen Bakan Fidan "Bu yaptırımları kaldırmak benim görevim." dedi.