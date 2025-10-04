Habertürk
        Galatasaray'dan hakem tepkisi: Kol Kola Kardeşler - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan hakem tepkisi: Kol Kola Kardeşler

        Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp sonra düdük çalmasına tepki gösterdi

        Giriş: 04.10.2025 - 23:33 Güncelleme: 04.10.2025 - 23:33
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray Kulübü, Beşiktaş maçında hakem Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp sonra düdük çalmasına tepki gösterdi.

        Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kol Kola Kardeşler" ifadesi kullanıldı.

        TRABZONSPOR MAÇI BENZETMESİ

        Trabzonpor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta Arda Kardeşler, bordo-mavililerin hızlı hücuma başladığı sırada düdük çalmış ve oyunu durdurmuştu. Bu karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e canlı yayında çok ciddi şekilde tepki gösterdi. Sonrasında Profesyonel Disiplin Kurulu, Arda Kardeşler'e 15 gün ceza verdi.

        Galatasaray yaptığı paylaşımla Yasin Kol'un kararının, Arda Kardeşler'in kararıyla aynı olduğuna dikkat çekti.

