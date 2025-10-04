Galatasaray'dan hakem tepkisi: Kol Kola Kardeşler
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde hakem Yasin Kol'un bir pozisyonda avantaj oynatıp sonra düdük çalmasına tepki gösterdi
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kol Kola Kardeşler" ifadesi kullanıldı.
TRABZONSPOR MAÇI BENZETMESİ
Trabzonpor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçta Arda Kardeşler, bordo-mavililerin hızlı hücuma başladığı sırada düdük çalmış ve oyunu durdurmuştu. Bu karar sonrası Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu, Arda Kardeşler'e canlı yayında çok ciddi şekilde tepki gösterdi. Sonrasında Profesyonel Disiplin Kurulu, Arda Kardeşler'e 15 gün ceza verdi.
Galatasaray yaptığı paylaşımla Yasin Kol'un kararının, Arda Kardeşler'in kararıyla aynı olduğuna dikkat çekti.